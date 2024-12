Comment mettre un sous-titre automatique via CapCut ?

Grâce à l’IA, il est aujourd’hui possible d’appliquer un système de sous-titre automatique avec le logiciel CapCut. Une manière de rendre vos contenus plus impactants et toucher un public plus large. Dans cet article, découvrez comment exploiter cet outil pour optimiser vos contenus et captiver votre audience.

Dans un monde dominé par l’influence des réseaux sociaux, l’ajout de sous-titres est devenu essentiel pour élargir sa portée. CapCut, via son IA, vous permet de profiter de sa fonctionnalité de création de sous-titre automatique. Cela permet notamment de simplifier ce processus en offrant une solution automatisée, rapide et efficace. Voici un guide complet pour maîtriser cette fonctionnalité incontournable.

CapCut : l’outil phare pour créer des sous-titres ?

Avec l’explosion des contenus vidéo sur des plateformes comme TikTok, YouTube ou Instagram, l’importance des sous-titres est devenue incontournable.

Ils permettent de rendre les vidéos accessibles à un public plus large, notamment aux personnes malentendantes ou celles qui visionnent des vidéos sans le son. Toutefois, effectuer cette étape manuellement constitue un effort supplémentaire non négligeable et une perte de temps considérable. Aussi, dans ce contexte, disposer d’un outil capable de générer automatiquement des sous-titres de qualité est un atout majeur pour tout créateur de contenu.

CapCut, conçu par ByteDance, l’entreprise derrière TikTok, s’est rapidement imposé comme une référence en matière d’édition vidéo. Accessible gratuitement sur mobile et en version desktop, il combine simplicité et puissance. Parmi les fonctionnalités les plus remarquables, CapCut compte sur son outil de sous-titre automatique, alimenté par une IA. Cette Intelligence Artificielle détecte les paroles prononcées dans une vidéo, les transcrit automatiquement et synchronise les sous-titres avec la piste audio.

Ce qui distingue CapCut de ses concurrents, c’est la facilité d’utilisation de ses outils. En effet, le logiciel met un point d’honneur à proposer l’expérience la plus intuitive possible. Cela est notamment prouvé à travers une interface conviviale. De plus, il offre des options de personnalisation pour adapter les sous-titres créés en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Ainsi, en combinant accessibilité, précision et personnalisation, CapCut se positionne comme une solution incontournable. Les créateurs souhaitant enrichir leurs vidéos avec des sous-titres efficaces y trouvent notamment leur compte.

CapCut : un outil révolutionnaire ?

CapCtu illustre aujourd’hui les avancées technologiques dans le domaine de l’édition vidéo.

A une époque où les réseaux sociaux, notamment TikTok, jouent un rôle central dans la création de contenu, disposer d’un outil complet et intuitif est aujourd’hui essentiel. Actuellement, l’essor de ce type d’outil fait qu’il est possible de trouver des modèles tout intéressant que CapCut, comme c’est le cas avec Submagic.

Il s’agit d’un outil d’édition qui se focalise en premier lieu sur la création de sous-titres de qualité. Sa précision est telle qu’il fait facilement partie des meilleurs outils de sous-titrage sur le marché. Aussi, si vous n’êtes pas satisfait avec CapCut, il vous est parfaitement possible d’associer les deux. Grâce à ses outils d’édition, il vous est possible d’utiliser CapCut pour l’édition de vos vidéos. Par la suite, avec les fonctionnalités de sous-titrage poussées, vous pouvez utiliser Submagic pour créer des sous-titres optimisés.

Ainsi, de cette manière, vous profitez des meilleurs aspects des deux outils et de les associer ingénieusement pour créer de meilleurs contenus.

Les étapes pour faire un sous-titre de qualité avec l’IA de CapCut ?

Profiter de sous-titre automatique généré par l’IA de CapCut ne se fait pas simplement. Cela nécessite de suivre quelques étapes clés, de la préparation du fichier à l’exportation finale. Voici comment procéder.

Préparation des fichiers

Avant de débuter, il est essentiel de préparer le ou les fichiers multimédias à sous-titrer.

La qualité de l’audio et de la vidéo est cruciale pour obtenir des résultats optimaux. Une piste sonore claire permettra à l’intelligence artificielle de CapCut de mieux reconnaître les paroles. Par conséquent, assurez-vous que votre fichier ne comporte pas de bruits parasites ou d’interférences.

L’étape suivante consiste à importer votre vidéo dans l’application CapCut. Si ce n’est pas déjà fait, il vous faudra télécharger et installer l’application, disponible gratuitement sur les appareils iOS, Android ou sur PC. Une fois lancée, il est nécessaire de sélectionner l’option « Nouveau projet » pour commencer. Ensuite, accédez à votre galerie ou à un emplacement externe pour importer votre vidéo.

Avant de passer à l’étape suivante, il peut être judicieux d’éditer légèrement votre vidéo. CapCut permet d’effectuer des ajustements rapides tels que le recadrage ou la découpe pour optimiser la présentation. En investissant du temps dans cette préparation, vous garantissez un processus de sous-titrage fluide et précis. Tout cela en posant les bases d’un contenu professionnel.

Comme vous pouvez le voir, les étapes qui précèdent la génération de sous-titre sont d’une importance capitale. Aussi, il est important de suivre ses points minutieusement pour avoir un résultat satisfaisant, à la hauteur de vos exigences.

Génération de sous-titres

Une fois votre fichier prêt, la génération de sous-titre automatique avec l’IA de CapCut peut commencer.

Cette étape repose sur l’utilisation de l’outil Légendes automatiques, intégré dans le menu principal de l’application. En accédant à la section dédiée aux textes, vous pouvez configurer plusieurs paramètres avant de lancer la création des sous-titres. Parmi ces options, la langue joue un rôle essentiel pour garantir une transcription fidèle. CapCut prend en charge de nombreuses langues, rendant l’outil accessible à un large public.

Une fois l’étape de configuration terminée, l’IA analyse par la suite la piste audio de votre vidéo. Tout cela afin d’identifier les mots prononcés. Ce processus, entièrement automatisé, s’exécute rapidement, même pour les vidéos de longue durée. Une fois les sous-titres générés, ils sont directement intégrés à la vidéo et synchronisés avec l’audio. Cette précision est l’un des atouts majeurs de CapCut. En quelques clics, vous obtenez un premier jet de sous-titres prêt à être utilisé ou modifié.

Vérification et correction

Une fois les sous-titres générés, il est essentiel de vérifier leur exactitude pour garantir un rendu professionnel.

Bien que l’intelligence artificielle de sous-titre automatique de CapCut soit performante, elle peut parfois commettre des erreurs. Cela est d’autant plus appuyé dans les cas où l’audio de la vidéo contient des accents particuliers, des bruits parasites ou des mots peu courants. Cette étape de vérification permet d’identifier et de corriger ces éventuelles imperfections.

Ainsi, dans l’éditeur de texte intégré à CapCut, chaque sous-titre peut être ajusté individuellement. Cela inclut non seulement la correction des erreurs de transcription, mais également l’ajout de mots ou expressions omis par l’IA. De plus, CapCut offre la possibilité de personnaliser l’apparence des sous-titres pour mieux les intégrer au style de la vidéo. Vous pouvez modifier la taille, la couleur et la police des textes, ou encore ajouter des animations pour les rendre plus dynamiques. Il s’agit donc, en plus, de personnaliser les sous-titres afin de donner un résultat qui se positionne davantage avec vos besoins.

Enfin, cette étape de révision permet également de peaufiner le timing des sous-titres pour qu’ils soient parfaitement synchronisés avec les dialogues ou les sons. En prenant le temps de vérifier et de corriger vos sous-titres, vous améliorez non seulement leur précision, mais aussi leur impact sur votre audience.

Partage du contenu

Lorsque vous avez terminé l’étape de correction et de personnalisation vient l’étape de préparation de votre contenu pour le partage.

CapCut CapCut offre des options d’exportation simples et flexibles, adaptées aux besoins des créateurs de contenu sur différentes plateformes. La première étape consiste à exporter votre vidéo depuis l’application. Il vous est notamment possible de choisir parmi plusieurs formats d’exportation selon vos exigences. Une fois la vidéo exportée, elle est prête à être téléchargée sur la plateforme de votre choix. Ici, il s’agira principalement de TikTok, étant donné qu’il s’agit de la plateforme cible pour les utilisateurs du logiciel.

Pour maximiser l’impact de votre contenu, pensez à rédiger une description engageante et à inclure des hashtags pertinents lors du partage. Les sous-titres ajoutent non seulement une dimension professionnelle à vos vidéos, mais augmentent également leur accessibilité.

CapCut : un outil qui va au-delà du sous-titrage !

Si la création de sous-titre via l’IA CapCut est une fonctionnalité phare, l’application offre bien plus que cela. Ses multiples outils d’édition en font une solution complète pour les créateurs.

En effet, l’une des principales forces de CapCut réside dans ses capacités d’édition vidéo. L’application permet de recadrer, couper et ajuster facilement des fichiers vidéo pour créer des montages professionnels. Elle offre également une large gamme d’effets visuels, de filtres et de transitions qui ajoutent une dimension créative aux projets. Les outils avancés incluent la superposition de clips, la gestion de pistes multiples et l’ajustement précis du tempo des vidéos, grâce à des fonctions d’accélération et de ralentissement. Ces fonctionnalités permettent de créer des contenus uniques, même pour des utilisateurs n’ayant aucune expérience préalable en montage vidéo.

L’aspect audio est également essentiel dans toute vidéo de qualité, et CapCut offre des fonctionnalités dédiées à cet effet. Aussi, vous pouvez enrichir vos projets avec des musiques libres de droits ou des sons d’ambiance disponibles dans la bibliothèque intégrée. De plus, l’application propose une option de suppression de bruit qui améliore la clarté de vos enregistrements.

Avec ses différents outils, vous pourrez alors obtenir des contenus optimisés et surtout, professionnels.

