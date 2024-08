Star Wars Outlaw : attention à ce bug qui force à TOUT recommencer !

Star Wars Outlaws, le jeu très attendu d'Ubisoft, n'est même pas encore officiellement sorti qu'il connaît déjà un bug sur PS5. Dommage, les joueurs ne peuvent résoudre le problème qu'en mettant le jeu à jour. Toutefois, ils devraient abandonner leur progression et tout recommencer.

Un bug qui gâche l'aventure pour les joueurs de Star Wars Outlaw PS5

La sortie officielle de Star Wars Outlaws est prévue pour le 30 août 2024. Mais pour ceux qui ont déboursé pour les éditions Gold ou Ultimate, le jeu était accessible trois jours plus tôt. Malheureusement, l'enthousiasme était de courte durée pour les joueurs sur PS5 à cause d'une anomalie technique. Ils ont signalé des bug frustrants en plein milieu des missions, notamment après des phases de jeu spatiales.

La solution ?

Pour y remédier, Ubisoft les invite à mettre à jour le jeu avec le patch 1.000.002 et de démarrer une nouvelle sauvegarde. Mais pour cela, ils sont obligés d'abandonner leur progression et de recommencer depuis le début. Une décision difficile surtout pour ceux qui avaient déjà investi du temps dans le jeu. Cependant, en continuant sur l'ancienne sauvegarde, les joueurs rencontreront toujours des bugs et des obstacles de progression.

Mais le problème persiste…

Les témoignages se multiplient sur Reddit. Même après avoir téléchargé la dernière mise à jour et redémarrer une nouvelle sauvegarde, certains joueurs se sont encore retrouvés coincés. Les gamers sur PC semblent moins impactés mais les problèmes persistent sur PS5. Ubisoft avait pourtant proposé cette solution dans l'espoir de résoudre ces problèmes.

Star Wars Outlaws : le prix fort pour des bugs

Cette situation a rapidement créé un buzz sur les réseaux sociaux. Les joueurs ne se sont pas privés de moquerie : “Bienvenue au club des testeurs de bugs non rémunérés !”. Une réaction tout à fait compréhensible compte tenu du coût élevé des éditions spéciales. L'édition Gold coûte, par exemple, 109,99 €, et l'Ultimate 29,99 €.

Star Wars Outlaws : quel genre de jeu ?

Malgré ces désagréments, Star Wars Outlaws continue de séduire les gamers grâce à son univers riche et immersif. Dans le jeu, les joueurs incarnent Kay Vess, une jeune contrebandière qui navigue dans le monde criminel de Star Wars. Après avoir été trahie deux fois, cette dernière se retrouve avec une cible sur le dos.

Dans ce jeu, les joueurs doivent élaborer des stratégies ingénieuses pour survivre dans un monde sans pitié. Un concept très original ! Normal qu'il ait obtenu un score de 76 % sur OpenCritic, un site qui regroupe les critiques des jeux vidéo. Espérons qu'Ubisoft trouvera rapidement une solution pour nous permettre de vivre pleinement cette aventure galactique.

