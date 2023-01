Comment gérer les données cloud de votre PlayStation 5 ?

La PlayStation 5 est une console de jeux vidéo très avancée qui offre aux joueurs des performances et des graphismes incroyables. Elle est également dotée d’un système de stockage cloud, ce qui signifie que vous pouvez sauvegarder et partager vos données sur le cloud pour les récupérer à tout moment.

La PlayStation 5 est désormais disponible à l’achat et nous sommes déjà impatients de la voir devenir l’une des meilleures consoles de jeux du marché. Mais avant de pouvoir commencer à jouer, il est important de savoir comment gérer les données cloud de cette console.

Comment synchroniser les données cloud de la PlayStation 5 ?

Tout comme son prédécesseur, la PlayStation 5 offre un moyen de synchroniser vos données en cloud. Cette fonction permet aux joueurs de stocker leur progression de jeu, leurs paramètres et d’autres informations dans le cloud. Cela permet de faciliter leur accès et leur utilisation sur plusieurs appareils. En tirant parti du stockage dans le nuage, les joueurs peuvent profiter d’expériences de jeu ininterrompues sans se soucier de la perte de données due à des dysfonctionnements matériels.

La synchronisation des données du cloud de la PlayStation 5 est un processus simple. Tout d’abord, vous devez vous connecter à votre compte Playstation Network sur votre PlayStation 5.

Une fois que vous êtes connecté, rendez-vous dans les paramètres de votre console. Ensuite, sélectionnez « Données sauvegardées et Paramètres de jeu ».

Remarquez que la console vous propose de choisir vos données PS4 ou PS5 selon le jeu que vous jouez. Après avoir sélectionné le type de sauvegarde, vous pouvez ensuite activer la synchronisation automatique des données. Une fois la synchronisation terminée, vous pouvez accéder à vos sauvegardes depuis n’importe quelle console connectée à votre compte PlayStation Network.

Il est important de noter que pour utiliser les fonctionnalités de sauvegarde cloud des jeux, vous devez souscrire à un abonnement PlayStation Plus.

Comment supprimer des sauvegardes en nuage ?

Avec un abonnement PlayStation Plus, vous avez accès à 100 Go d’espace de stockage en nuage pour stocker vos sauvegardes. Cela vous permet de stocker plusieurs sauvegardes pour différents jeux, ainsi que des données supplémentaires telles que des paramètres de jeu et des captures d’écran.

Toutefois, il arrive que vous ayez atteint ce plafond et vous êtes dans l’obligation de supprimer certaines données. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Sur l’écran d’accueil, sélectionnez l’icône « Paramètres » . Faites défiler vers le bas et sélectionnez « Stockage ». Sélectionnez le périphérique de stockage que vous souhaitez gérer (PS4 ou PS5) Sélectionnez le type de données que vous souhaitez supprimer (par exemple, des sauvegardes ou des captures d’écran Sélectionnez les données spécifiques que vous voulez supprimer, puis sélectionnez « Supprimer ». Confirmez que vous voulez supprimer les données sélectionnées.

Il est également possible de supprimer des données directement à partir de la ludothèque. Après l’étape 1, sélectionnez le jeu dont vous voulez supprimer les données, puis sélectionnez l’option de jeu et enfin, supprimez.

À noter que la suppression de données ne peut pas être annulée, donc assurez-vous que vous n’avez plus besoin de ces données avant de les supprimer.