Ce qu’il fallait retenir cette semaine : PS5 Pro en vue, l’IA révolutionne l’ingénierie génétique et le mystère de la « Madonna della Rosa »

Chaque semaine, dans notre section ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine', LeBigData.fr décortique pour vous les tendances et les nouvelles les plus importantes dans le monde du Big Data. De la protection des données à l'exploitation du cloud, en passant par les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle, nous couvrons les sujets qui impactent le secteur. Découvrez les faits marquants de cette semaine.

La PS5 Pro : une console de rêve en vue ?

Selon les leaks et les rumeurs, la future PS5 Pro serait une console très puissante, surpassant les PS5 actuelles en termes de puissance et de performances, notamment grâce à un nouveau GPU 45% plus rapide et un matériel dédié au Ray Tracing trois fois plus rapide. Elle pourrait également disposer d'un mode Ultra Boost, améliorant les performances des jeux sans nécessiter de travail supplémentaire des développeurs. Cependant, cette nouvelle console pourrait poser des défis supplémentaires aux développeurs, notamment en termes d'optimisation et de compatibilité, et pourrait léser les joueurs qui n'ont pas la PS5 Pro avec des jeux aux performances réduites.

Pour en savoir plus, lisez cet article.

L'IA de Profluent ouvre de nouvelles frontières dans l'ingénierie génétique

Une start-up californienne, Profluent, a développé une nouvelle technologie d'IA générative capable de concevoir des mécanismes biologiques microscopiques pour modifier l'ADN humain. Cette IA a été entraînée sur des millions de séquences d'acides aminés et nucléiques issues des mécanismes d'édition génétique CRISPR existants. Elle est désormais capable d'assembler de toutes pièces des programmes moléculaires inédits pour remanier l'ADN. Profluent a déjà généré et testé avec succès un éditeur de gènes artificiel baptisé OpenCRISPR-1, qu'elle a décidé de partager avec le monde en le rendant open source. Les spécialistes espèrent que cette technologie révolutionnaire permettra à terme de traiter les maladies de façon beaucoup plus précise et personnalisée qu'aujourd'hui.

Pour en savoir plus, lisez l'article.

Le visage de saint Joseph sur la « Madonna della Rosa » n'est pas de Raphaël, révèle l'IA

Des chercheurs ont utilisé l'intelligence artificielle pour analyser la peinture « Madonna della Rosa » de Raphaël et ont découvert que le visage de saint Joseph n'a probablement pas été peint par le maître italien lui-même. L'algorithme a été entraîné à reconnaître le style de Raphaël et a détecté des différences subtiles dans les coups de pinceau et la palette de couleurs utilisés pour le visage de saint Joseph. Cette découverte confirme les soupçons d'inauthenticité partielle émis au XIXe siècle, mais les chercheurs soulignent que l'IA est un outil complémentaire pour l'authentification des œuvres et que d'autres critères doivent être pris en compte. Pour en savoir plus, lisez cet article.

La pépite de notre chaîne YouTube cette semaine

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.