Super Heures Creuses : Recharger sa voiture électrique à prix réduit

ilek, fournisseur et producteur indépendant d’électricité verte, dévoile une nouvelle offre d’électricité dédiée aux propriétaires de véhicules électriques. Grâce aux « Super Heures Creuses », ilek propose un tarif compétitif pour permettre de recharger les véhicules électriques à domicile à des prix imbattables. Cette initiative pourrait bien changer la donne pour la mobilité électrique. Elle rend la recharge plus abordable et facilite la transition énergétique.

Une solution économique pour la recharge des véhicules électriques

Avec les « Super Heures Creuses », ilek lance une nouvelle tarification destinée aux propriétaires de véhicules électriques. L’objectif est simple : offrir un tarif réduit pendant une plage horaire de faible demande énergétique, de 3h à 7h du matin. Ce créneau permet de profiter d’une électricité verte à un coût de 0,1286 €/kWh, soit 45 % de réduction par rapport aux heures creuses traditionnelles.

Selon Rémy Companyo, cofondateur d’ilek : « La recharge à domicile est le moyen le plus économique d’alimenter un véhicule électrique. C’est aussi le plus écologique puisqu’elle mobilise une énergie décarbonée à une période de faible consommation. » Cette offre innovante se positionne comme la moins chère du marché. Elle est bien loin des tarifs pratiqués sur les bornes publiques ou les stations d’autoroute.

Des économies substantielles pour les propriétaires

L’une des principales raisons pour lesquelles les conducteurs hésitent encore à passer à l’électrique est le coût de la recharge. C’est souvent jugé trop élevé. Sur les bornes publiques, le prix moyen est de 0,39 €/kWh. Sur les stations d’autoroute, il atteint 0,59 €/kWh. En revanche, les propriétaires de véhicules électriques qui optent pour l’offre « Super Heures Creuses » d’ilek peuvent économiser jusqu’à 985 € par an. En effet, selon les données d’ENEDIS, un véhicule électrique consomme en moyenne 2135 kWh par an pour une recharge à domicile.

Entre 3h et 7h du matin avec les Super Heures Creuses, un utilisateur peut ainsi économiser 247 € par rapport à un contrat aux heures creuses traditionnelles, 558 € par rapport aux bornes publiques, et près de 985 € par rapport aux stations d’autoroute. Cette offre est exclusivement réservée aux propriétaires de véhicules électriques. Elle garantit ainsi une utilisation ciblée et optimisée de l’énergie renouvelable.

Offre proposée pour une transition énergétique plus accessible

L’offre d’ilek s’inscrit pleinement dans les objectifs de transition énergétique et de mobilité durable. Avec des offres d’électricité verte plus accessible aux propriétaires de véhicules électriques, ilek espère encourager un plus grand nombre de conducteurs à franchir le pas de l’électrique.

L’une des grandes forces de cette offre réside dans le fait qu’elle repose sur des énergies renouvelables à 100 %. Cela contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. « L’offre Super Heures Creuses rend l’usage d’un véhicule électrique compétitif par rapport à celui de son équivalent thermique, achat, entretien et consommation énergétique inclus », rappelle Rémy Companyo. De plus, la recharge à domicile permet d’éviter les frais souvent prohibitifs associés aux infrastructures de recharge publiques.

Cette nouvelle initiative pourrait bien ouvrir la voie à une adoption plus large des véhicules électriques en France. C’est une solution simple, économique et écologique. Avec les Super Heures Creuses, ilek prouve que l’électrique peut être non seulement respectueux de l’environnement, mais aussi avantageux financièrement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

