Switch OLED massacrée à –46 % : Nintendo atomise tout à moins de 200 € sur AliExpress

Jouer à Zelda, Mario ou Pokémon pour moins de 200 €, c’est désormais possible grâce au Mega Choice Day d’AliExpress. La Nintendo Switch OLED tombe à 189 € au lieu de 349 €, soit –46 % de réduction. Une offre imbattable pour profiter du meilleur de Nintendo, livrée gratuitement et garantie deux ans.

La Nintendo Switch OLED s’affiche à un tarif délirant : seulement 189 € au lieu de 349 € avec le code FRCD20. Une économie colossale pour la console hybride la plus populaire du marché. Une offre exceptionnelle signée AliExpress à l’occasion de son Mega Choice Day, à saisir avant la rupture de stock.

Une Switch pensée pour tous les usages

Sortie en 2021, la Switch OLED reste une référence. Son écran de 7 pouces à technologie OLED offre des couleurs éclatantes et un contraste parfait, idéal pour jouer à Zelda, Mario Kart ou Pokémon en toute immersion.

Compacte, elle s’adapte à toutes les situations. Elle peut se transformer en mode portable, pour vos trajets ou vos pauses, en mode table, pour jouer à plusieurs où que vous soyez ou encore en mode TV, grâce à sa station d’accueil équipée d’un port Ethernet.

Avec ses 64 Go de stockage extensibles via microSD et son autonomie de 4,5 à 9 heures, elle vous accompagne partout, sans compromis sur le plaisir de jeu.

Une réduction monumentale : la Switch OLED à 189 €

Lancée à 349 €, la console passe à 189 € seulement, soit –46 % de remise. C’est tout simplement la meilleure offre jamais vue sur ce modèle. Pour comparaison, même la Switch 2, pourtant annoncée comme la relève, n’atteint pas un tel rapport qualité-prix. Et avec la garantie constructeur de 2 ans, la livraison gratuite et rapide, ainsi que la promesse du meilleur prix, AliExpress frappe un grand coup.

Nintendo reste une valeur sûre

Depuis plus de 30 ans, Nintendo domine le marché du jeu vidéo familial. La Switch OLED symbolise ce savoir-faire : une console accessible, fun et durable. Quant à AliExpress, il garantit un service fiable, la TVA incluse et le retour gratuit sous 15 jours.

Une affaire en or à ne pas laisser filer

Que vous soyez joueur occasionnel ou fan de longue date, la Switch OLED à moins de 200 € est une opportunité rarissime. Parfaite pour jouer en famille, entre amis ou en solo, c’est le moment idéal pour sauter le pas avant Noël.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.