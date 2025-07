Tesla X Samsung : tout savoir sur le deal à 16 milliards $ !

Vous vous souvenez de la récente déclaration de Samsung ? Celle qui évoquait un contrat de 16,5 milliards de dollars avec un client anonyme ? Ce dernier est décrit seulement comme une “grande entreprise mondiale”.

Eh bien, ce lundi 28 juillet, Elon Musk a confirmé que l’usine géante de Samsung aux États-Unis serait bien mise au service de Tesla. Plus de suspense !

« La nouvelle usine géante de Samsung au Texas sera dédiée à la fabrication de la puce AI6 de nouvelle génération de Tesla. L’importance stratégique de cette décision est indéniable« , a précisé Musk dans un message publié sur X.

Il a par ailleurs ajouté qu’il s’impliquerait personnellement dans le suivi de la production. L’usine étant nichée “non loin de chez lui”.

Ce partenariat, d’une durée de huit ans, est entré en vigueur le 24 juillet dernier. La production des puces doit débuter en 2026 et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2033.

Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate.



Samsung currently makes AI4.



TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona.