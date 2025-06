Parmi la très longue liste des services de stockage disponibles, SugarSync a toujours su se faire une place de par ses caractéristiques uniques. Que ce soit sa simplicité, tant dans son format web que mobile, ou bien sa facilité d’utilisation, les raisons sont nombreuses. Il est ici question de voir en détail ce que le service à dans le ventre.

Nous recommandons pCloud Il est vrai que SugarSync est un choix royal sur le marché des services de stockage en ligne. Cependant, pour une option plus complète et destinée à une utilisation à long-terme, pCloud reste la référence, autant pour les connaisseurs que les nouveaux venus. J’en profite

SugarSync est possiblement un nom qui vous est familier. Pour cause, il s’agit sans aucun doute de l’un des meilleurs services de stockages cloud du marché. Afin de savoir quelles en sont les raisons, nous présentons ici son test complet.

SugarSync La solution cloud la plus accessible Visiter le site Verdict Simple, intuitif et utile, SugarSync n’a pas volé son titre, ni sa place dans les meilleurs services de stockage européens.Si ses prix sont particulièrement élevés, les coûts peuvent être justifiés en partie par les fonctionnalités de l’outil. Il est vrai que cela demande un certain budget, mais la qualité n’a pas de prix. Ainsi, en termes de capacité globale, l’outil s’est montré satisfaisant, avec des espaces de stockage importants et une accessibilité impressionnante. On aime Simple à utiliser

Sécurité au top On aime moins Coûts élevés

Pas de formules gratuites

SugarSync : le cloud qui fait l’unanimité ?

Forts de plusieurs années d’existence, SugarSync est aujourd’hui un pilier dans le milieu du stockage cloud.

Service basé à New York, il est actuellement utilisé partout dans le monde, tant sa simplicité arrive à séduire le public. Et pour cause, SugarSync mise grandement sur cet aspect simple pour conquérir le marché. Ici, il n’est pas question de fonctionnalités très techniques ou d’outils additionnels pour proposer une expérience unique. Non, il est plus question d’accessibilité, sans pour autant négliger la partie performance, ce qui donne un outil facile à utiliser et terriblement efficace.

Mais cette simplicité n’est pas l’unique raison derrière le succès de ce service, loin de là. Aussi, pour en connaître davantage, il a été nécessaire d’en faire le test intégral. En voici les résultats.

Méthodologie de test

Pour réaliser ce test minutieux de SugarSync, une organisation rigoureuse a été de mise, comprenant :

Le recueil d’informations : notamment sur les avis et retours des utilisateurs concernant le service de stockage.

notamment sur les avis et retours des utilisateurs concernant le service de stockage. L’analyse des fonctionnalités : précisément, les options énumérées sur la plateforme et les qualités principales de l’outil.

précisément, les options énumérées sur la plateforme et les qualités principales de l’outil. Le test en temps réel : en se focalisant sur des critères spécifiques comme la quantité de stockage, l’accessibilité, la protection des données ou encore le rapport qualité-prix.

À partir de ces données, il nous a été possible d’en faire une synthèse et de produire cette analyse complète. Aussi, il est temps de vous détailler les résultats de notre test.

Test de SugarSync : zoom sur le stockage !

Si l’on utilise le mot « simple » ou « accessible » pour décrire SugarSync, l’outil ne fait pas clairement pas dans la simplicité lorsqu’il est question de fournir un espace de stockage à ses utilisateurs.

En effet, l’outil ne lésine pas sur la quantité de stockage, avec une première offre à 100 Go, ce qui dépasse déjà les offres basiques de la plupart de ses concurrents. 100 Go, c’est déjà assez pour vous permettre d’entreposer vos fichiers les plus précieux dans un espace sécurisé. Mais si cela ne vous suffit pas, il vous est possible de choisir un espace de stockage de 250 à 500 Go, et cela ne concerne que les utilisateurs privés.

Les professionnels eux, pourront compter jusqu’à 1To, pour entreprise des données essentielles à des projets en entreprise. La distinction entre les offres privées et professionnelles permet de cibler deux catégories de clients distinctes et de satisfaire tout le monde.

Ainsi, cet outil présente une assez grande diversité d’offres, même s’il est vrai que 100 Go comme offre de base peut paraître assez lourde pour certains utilisateurs. Cependant, comme on a tendance à le dire, il vaut mieux en avoir trop que pas assez.

Test de SugarSync : Synchronisation, Sécurité et assistance

Dans cette partie, nous nous attaquons à l’une des parties centrales d’un service de stockage cloud, à savoir sa capacité de synchronisation, la protection des données et le type d’assistance proposé.

Système de synchronisation

Grandement mise en avant, la synchronisation fait partie des atouts majeurs de l’outil.

En effet, avec SugarSync, il est extrêmement simple de synchroniser des fichiers spécifiques ou l’ensemble de vos données sur différents appareils. Ainsi, vous pourrez accéder à l’ensemble des documents stockés depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Tout ce que cela vous demande, c’est vous identifier une fois sur les appareils de vos choix.

À noter que SugarSync vous propose des options de synchronisations spécifiques qui n’existent pas forcément chez la concurrence. Déjà, il vous est possible de synchroniser une partie de vos données, un réel atout pour les projets en équipe où vous devez partager vos données. Cela vous permet ainsi de ne donner qu’un acccès restreint à une partie de vos documents, et ce, sans risques. De plus, la sauvegarde automatique est bien présente, vous permettant notamment de garder une version toujours récente de vos documents.

Ainsi, en termes de synchronisation et de sauvegarde, il n’y a rien à redire concernant ce service.

Sécurité et assistance

La protection des données est une réelle nécessité et un véritable centre de préoccupation chez les outils de stockages clouds, que ce soient des services clouds gratuits ou payants.

SugarSync ne fait pas exception et propose un système de protection en deux temps. Tout d’abord, une protection interne grâce à une technologie de cryptage AES-256 bits. Bien qu’il ne propose de système de clé personnalisation, ce cryptage est suffisant pour empêcher le vol et la détention de vos données par des utilisateurs malveillants. À noter qu’il vous est possible de créer des données dossiers de protection, vous permettant d’entreposer jsuqu’à une dizaine de version du même document, une réelle nécessité pour les plus exigeants.

Ensuite, il y a la politique de confidentialité stricte de l’outil qui empêche toute fuite de données. L’outil met également un point d’honneur à ne pas utiliser vos données personnelles, ce qui minimise d’autant plus les risques.

Enfin, même en cas de problème, vous pourrez compter sur le service d’assistance, disponible à la fois en ligne et par téléphone. Un service qui a de l’expérience et qui pourra vous servir de guide dans des cas spécifiques.

Test de SugarSync : expérience utilisateur

Avec une interface aussi simple, frôlant le minimalisme, SugarSync n’est pas un outil de stockage qui veut impressionner de par son visuel.

Aussi, vous avez ici une interface très accessible, chaque fonctionnalité étant parfaitement indiquée. Ce niveau d’accessibilité permet ainsi à des débutants d’utiliser l’outil sans problème. Il n’est pas donc pas nécessaire de s’y perdre pendant des heures avant d’avoir un semblant de contrôle, quelques minutes suffisent pour s’y retrouver. Il est important de noter que SugarSync est également disponible sur mobile à travers une application disponible sur PlayStore. Cet effort de proposer un logiciel mobile accentue l’expérience utilisateur.

Cependant, comme vous pouvez vous en douter, l’outil n’est pas parfait et cette simplicité peut également être un frein pour certains utilisateurs. Plus exactement, l’outil manque de fonctionnalités en plus, et son interface peut parfois sembler vide. Si les nouveaux venus n’y verront aucun problème, les professionnels peuvent rester à leur faim, notamment sur la version mobile. Car oui, qui dit portage sur smartphone dit quelques sacrifices au niveau des performances. Ainsi, certains y verront une expérience pour le moins limitée.

En somme, cela dépend majoritairement de l’utilisateur et de ses besoins. Un professionnel en quête d’options et de diversité et un utilisateur moins exigeant auront certainement des attentes totalement différentes. Il n’en tient donc qu’à vous de décider si cet outil répond à vos besoins ou non.

Rapport qualité-prix : analyse

Dans la partie réservée au stockage, nous avons pu avoir une brève présentation des offres, illustrées par les espaces de stockage proposés. Mais qu’en est-il du prix ?

Le plan de base à 100 Go est à 7,49 €/mois ce qui paraître assez élevé pour un début, mais il faut tenir compte de l’espace de stockage. Cependant, la formule la plus demandée reste le plan à 250 Go pour 9,99 €/mois, un excellent compromis entre prix et offre. En effet, cette formule convient aussi bien aux professionnels qu’aux débutants qui veulent commencer en grande pompe. Les plus gourmands, eux, choisissent le plan à 500 Go pour un total de 18,95 €/mois. Une offre complète, mais assez chère. À noter que cela ne concerne que les tarifs accessibles à tous, car les professionnels pourront profiter d’une offre exclusive.

Ainsi, les entreprises peuvent avoir jusqu’à 1To pour un prix de 55 €/mois. Il est vrai que ce coût est très élevé, même en comparaison de la concurrence. Cependant, il faut prendre l’ensemble de ce ces informations dans leurs contextes. Il s’agit là d’une offre personnalisée, à destination de professionnels, avec la possibilité d’y mettre jusqu’à 3 utilisateurs.

Si SugarSync ne possède pas d’offre gratuite de base ou de système de boost de l’espace de stockage comme certains services de stockage, il propose un essai gratuit de 30 jours, ce qui est bien assez pour se faire une idée de la qualité de l’outil. Sans être aussi complet que pCloud, SugarSync réussit l’exploit d’être à la fois accessible et performant.

SugarSync La solution cloud la plus accessible Visiter le site Verdict Simple, intuitif et utile, SugarSync n’a pas volé son titre, ni sa place dans les meilleurs services de stockage européens.Si ses prix sont particulièrement élevés, les coûts peuvent être justifiés en partie par les fonctionnalités de l’outil. Il est vrai que cela demande un certain budget, mais la qualité n’a pas de prix. Ainsi, en termes de capacité globale, l’outil s’est montré satisfaisant, avec des espaces de stockage importants et une accessibilité impressionnante. On aime Simple à utiliser

Sécurité au top On aime moins Coûts élevés

Pas de formules gratuites

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.