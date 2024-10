Tests A/B simplifiés : découvrez Web Experimentation d’Amplitude

Amplitude Inc. a présenté aujourd’hui son nouveau service, Web Experimentation. Il est destiné à transformer la façon dont les équipes produit et marketing mènent des tests A/B. Avec ce lancement, Amplitude ambitionne de rendre l’expérimentation plus rapide, plus accessible et sans recours systématique aux équipes techniques.

Expérimenter sans contraintes techniques

Je constate que ce nouvel outil permet aux équipes de tester et personnaliser des expériences web grâce à une interface intuitive. L’ajout de la fonctionnalité Visual Editing offre une interaction par clic sans coder. Il simplifie la mise en place de tests. « Le changement est la seule constante en technologie« , souligne François Ajenstat, Chief Product Officer d’Amplitude. Selon lui, les entreprises doivent s’adapter avec agilité, et Web Experimentation permet d’y parvenir sans ralentir les processus.

Cette approche sans code se distingue par sa flexibilité et son efficacité. Jusqu’ici, de nombreuses entreprises rencontraient des freins liés à la complexité des outils de test. ainsi leurs taux de conversion. Avec Web Experimentation, Amplitude promet de surmonter ces obstacles. Il offre une plateforme complète et intégrée. Cela donne aux équipes la capacité d’agir rapidement pour fidéliser et engager les utilisateurs.

Des fonctionnalités adaptées à une croissance soutenue

Amplitude enrichit ainsi son écosystème avec un produit qui répond directement aux besoins d’autonomie des équipes. En effet, le service inclut une infrastructure performante avec des expériences en temps réel, sans impact sur la performance des sites. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un éditeur de code personnalisé pour des tests avancés en JavaScript, CSS ou HTML.

Typhaine Myers, Directrice de la gestion des produits chez goop, partage son retour d’expérience : « Nous utilisons l’éditeur de code personnalisé pour gagner en flexibilité tout en réduisant la charge de travail de nos équipes techniques. Son intégration native à nos outils d’analyse a simplifié nos processus de test et de personnalisation.«

Avec cette nouvelle solution, je perçois clairement l’intention d’Amplitude de s’imposer comme un acteur clé dans l’amélioration continue des expériences utilisateur. L’outil inclut également des algorithmes de tests séquentiels et de bandit manchot. Cela optimise les conversions grâce aux méthodes statistiques avancées.

Une plateforme à destination de tous les clients

Amplitude intègre Web Experimentation à son offre existante, qui inclut déjà des modules tels qu’Analytics, Session Replay et CDP. Ce produit est accessible sans frais supplémentaires aux utilisateurs du plan Starter,. Il facilite ainsi son adoption dès aujourd’hui par les entreprises de toutes tailles.

Je pense que ce lancement s’inscrit dans une logique d’innovation continue. Avec Web Experimentation, Amplitude permet à ses clients de transformer leurs méthodes d’expérimentation avec une solution complète, sans barrière technique. Cette agilité accrue offre des perspectives intéressantes aux entreprises qui cherchent à optimiser leur croissance à partir de données précises et de tests rapides.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

