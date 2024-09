Transformation digitale : les obstacles majeurs selon l’étude d’Akkodis

La transformation digitale représente un enjeu stratégique majeur pour les entreprises, notamment avec l’essor de l’Intelligence Artificielle (IA). Cependant, les Chief Technology Officers (CTOs) du monde entier rencontrent encore des obstacles importants. L’étude « What CTOs Think », réalisée par Akkodis en collaboration avec Oxford Economics, dresse un état des lieux des défis et des recoammandations pour réussir cette transition.

Obstacles à la transformation digitale

Malgré la volonté affirmée des CTOs d’accélérer la transformation digitale, l’incertitude freine considérablement le processus. Les principales barrières identifiées sont externes : régulations complexes, exigences de conformité et inquiétudes liées à la cybersécurité. Par ailleurs, le choix de la technologie adéquate demeure une question cruciale. Si l’IA offre des perspectives prometteuses, 60 % des CTOs estiment que les dirigeants ne maîtrisent pas suffisamment ces technologies, ce qui ralentit l’adoption à grande échelle.

Les CTOs se disent très confiants dans leurs projets d’IA, mais ce sentiment n’est partagé que par 67 % des autres dirigeants d’entreprises. Ce fossé dans la perception des technologies crée des difficultés dans la mise en œuvre des stratégies de digitalisation.

Nécessité d’une collaboration élargie

Le rapport souligne que pour réussir la transformation digitale, les CTOs doivent travailler en étroite collaboration avec les autres départements. En effet, seulement la moitié des CTOs indiquent que leur entreprise dispose d’un cadre éthique pour l’IA ou propose des formations spécifiques sur ces technologies. Pour combler ces lacunes, une approche collaborative et intégrée au sein de l’organisation est indispensable.

Jan Gupta, Président d’Akkodis, affirme : « La Smart Industry repose sur la digitalisation pour connecter les systèmes, utiliser les données efficacement et créer des modèles commerciaux innovants. Le rôle du CTO est central dans cette dynamique, mais il doit pouvoir s’appuyer sur l’ensemble des directions pour réussir. »

Le perfectionnement des talents : un enjeu crucial

L’étude met également en lumière un déficit significatif de compétences numériques. Ce manque pourrait s’accentuer dans les années à venir, poussant à une hausse des salaires pour les profils techniques. Face à cette pénurie, les CTOs misent sur la montée en compétences et la reconversion des employés actuels. Ils prévoient que l’IA générative jouera un rôle clé dans l’amélioration des stratégies de gestion des ressources humaines.

Les entreprises doivent ainsi trouver un équilibre entre la création de nouveaux postes, le recrutement externe et la valorisation des talents internes. La formation continue et l’adaptation des compétences existantes apparaissent comme des leviers essentiels pour s’adapter aux mutations technologiques.

L’étude « What CTOs Think » d’Akkodis révèle que la transformation digitale reste un défi complexe pour les entreprises. Les CTOs sont confrontés à de multiples obstacles, mais ils sont également porteurs de solutions. Avec une collaboration accrue entre les départements, un cadre éthique clair pour l’utilisation des technologies et une stratégie proactive de gestion des talents, les entreprises pourront mieux naviguer vers un futur dominé par l’IA. L’évolution technologique n’est pas seulement une question de choix de technologie, mais aussi de vision partagée et de compétences humaines adaptées.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

