Grokipedia, clone anti-woke de Wikipédia lancé par xAI, déboussole les gauchistes avec ses articles racistes et transphobes.

Le 27 octobre, Elon Musk a dévoilé Grokipedia, une nouvelle encyclopédie en ligne censée incarner la vérité absolue. L’entrepreneur la présente comme une plateforme libre, débarrassée du politiquement correct. Pourtant, les premiers articles de Grokipedia révèlent un ton conservateur assumé, souvent raciste ou transphobe, au service d’une vision du monde très favorable à Musk.

Une copie imparfaite de Wikipédia

Visuellement, Grokipedia imite Wikipédia : mêmes structures, mêmes listes de sources, mêmes sections par thèmes. Chaque page indique une vérification par Grok sans préciser la méthode employée. Plus de 885 000 articles y figurent déjà sans qu’on sache qui les rédige ni comment ils sont validés.

Beaucoup de textes semblent copiés de Wikipédia, parfois mot pour mot. Mais dès qu’un sujet touche à la politique, au climat, aux vaccins ou aux minorités, le ton bascule.

As I have said, Grokipedia is exactly what you would expect it to be.



Musk is trying to control what information and disinformation you get, and to push the world further to the right.



He hates both facts and freedom of speech pic.twitter.com/dzhZX7uFcX — Joni Askola (@joni_askola) October 29, 2025

Grokipedia adopte alors une rhétorique d’extrême droite, truffée de théories du complot, de désinformations et de formules péjoratives. Les attaques contre les médias traditionnels se multiplient. À l’inverse, Musk et ses entreprises y apparaissent sous un jour flatteur, quasi héroïque.

Par ailleurs, les déformations s’amplifient sur les sujets scientifiques. Sur les vaccins et l’autisme, Wikipédia rappelle le consensus mondial : aucun lien n’existe entre vaccination et autisme. Grokipedia, elle, entretient le doute et parle d’hypothèse, cite des voix sceptiques. L’encyclopédie minimise les avis d’organismes comme l’OMS ou la FDA.

Concernant la COVID-19, Grokipedia insinue une origine artificielle du virus et suggère des manipulations de laboratoire. Même dérive sur le climat.

Là où Wikipédia mentionne le consensus scientifique quasi unanime sur le réchauffement d’origine humaine, Grokipedia adopte une position différente. En effet, elle évoque une panique médiatique orchestrée par Greenpeace et les ONG écologistes.

Des pages politiques aux accents extrémistes

Sur la question transgenre, Grokipedia emploie le terme transgenrisme, aujourd’hui considéré comme péjoratif. L’article consacré à Chelsea Manning réutilise son ancien prénom masculin et des pronoms incorrects, effaçant volontairement son identité de femme trans.

I asked grok to list violent crimes committed by people identifying as ‘trans’.



The response chastised me for “harmful generalizations” and “perpetuating stereotypes” and told me trans people are “victims of violence” compared to “cisgender people”.@elonmusk – What’s going on? pic.twitter.com/USCGjDPl3R August 28, 2025

La page Race et intelligence affirme que certaines races seraient plus intelligentes que d’autres. Par ailleurs, elle publie des « scores moyens de QI » par origine ethnique. Ces affirmations s’appuient sur Mankind Quarterly, revue pseudoscientifique liée au nationalisme blanc.

Grokipedia réécrit aussi l’histoire politique récente. L’attaque du Capitole du 6 janvier 2021, que Wikipédia décrit comme une tentative de coup d’État, devient ici une expression légitime de griefs face à de supposées irrégularités électorales. La violence est minimisée. Le site allègue que la plupart des émeutiers étaient non armés et l’incursion s’est soldée sans gravité.

Un portrait flatteur d’Elon Musk et de ses entreprises

Grokipedia gomme les aspects controversés de la biographie de Musk. Aucune mention du commerce d’émeraudes de son père, ni de la richesse familiale, réduite à une relative aisance. Les opinions pro-apartheid de son grand-père disparaissent.

Les pages consacrées à Tesla, Neuralink ou SpaceX sont plus longues que leurs homologues sur Wikipédia. Le robot Optimus obtient quatre fois plus de texte.

Le Cybertruck deux fois plus, toujours dans un ton promotionnel. L’article sur SpaceX réécrit même l’histoire des débuts de l’entreprise, omettant ses échecs initiaux et ses controverses environnementales.

Pour information, l’origine de Grokipedia remonte à une suggestion de David Sacks. L’ancien responsable de l’i et des cryptomonnaies sous l’administration Trump. Le site s’aligne sur les thèmes favoris de la droite américaine : scepticisme climatique, suspicion vaccinale, rejet du progressisme social et culte de l’entrepreneur.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.