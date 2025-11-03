Tuanbo : ils dansent devant TikTok et gagnent 2 milliards de dollars

Le Tuanbo est devenu viral sur TikTok. Non seulement ça divertit, mais ça rapporte aussi très gros. Alors, toujours une bonne excuse pour dire que vous n’aimez pas danser ?

Si vous pensiez que TikTok n’était qu’un terrain de jeu pour des vidéos de chats ou des challenges absurdes, détrompez-vous. En Chine, une nouvelle tendance fait exploser les compteurs. Des groupes de danseurs peuvent générer près de 2 milliards d’euros juste en dansant du Tuanbo en direct sur TikTok (ou plutôt Douyin, sa version chinoise). Non, ce n’est pas une légende urbaine.

Tuanbo enflamme TikTok

Depuis que les autorités chinoises ont interdit certains télécrochets télévisés en septembre 2021, un vide s’est creusé dans le cœur des spectateurs. L’Administration nationale de la télévision et de la radio avait alors annoncé : « Les chaînes ne doivent plus diffuser de programmes qui développent l’idolâtrie ou des émissions de variété et de téléréalité. »

Les fans de danse et de chant ont donc cherché une alternative. C’est précisément là que le Tuanbo et TikTok (via Douyin, sa version chinoise) ont trouvé leur terrain d’expression. Sur la plateforme, des groupes de jeunes danseurs se relaient en direct. Ils tentent de capter likes, pourboires et, peut-être, une once de célébrité.

Across China’s short-video platforms, group livestreaming, or tuanbo, has become a nationwide obsession. Dancers perform in rotating squads of five or seven as audiences send gifts, vote, and even pay to dictate moves. Algorithms track engagement, deciding in real time who stays… pic.twitter.com/QOmGf1c5UM — Sixth Tone (@SixthTone) October 14, 2025

Le concept ? Des groupes de cinq à huit danseurs se relaient en direct sur Douyin, en plein show interactif. Le public commente, vote, et surtout, donne de l’argent. Ce type de live ne vient pas juste divertir. Il redistribue aussi les cartes. Parce que jusqu’ici, les émissions de variétés télé étaient les seuls tremplins crédibles pour percer. Aujourd’hui, le tuanbo occupe ce terrain mais libre, instantané et digital.

Et le jackpot est colossal. Car plus de 5 000 studiosse sont déjà positionnés. En plus, les recette totales pourraient atteindre 15 milliards de yuans, soit environ 1,8 milliards d’euros, en 2025. Pour des jeunes qui visaient simplement une danse virale, c’est devenu un job potentiel à six ou sept chiffres. Du moins en yuans.

Percer, mais à quel prix ?

Danser le Tuanbo en live sur TikTok, c’est potentiellement transformer chaque mouvement en argent. Les meilleurs décrochent contrats, tournées, télé-réalités et collaborations. Sur le papier, ça fait rêver.

Mais la réalité est plus nuancée. Car selon le City News Service de Shanghai, les journées des danseurs peuvent s’étirer sur 10 heures de répétitions. Cela avec un revenu de base souvent limité à 8 000 yuans, soit environ 1 000 euros. Les pourboires font la différence… quand ils tombent. Et comme dans tout écosystème où la visibilité vaut de l’or, les arnaques ne sont jamais loin.

Pour encadrer ces excès, Douyin a resserré ses règles fin juillet 2025. Les diffusions sexualisées et les techniques d’extorsion de pourboires sont désormais sévèrement sanctionnées. Depuis le début de l’année, 54 groupes ont été bannis.

Toutefois, avec plus de 5 000 studios investis dans cette nouvelle tendance, le Tuanbo n’est pas prêt de disparaître. Pour beaucoup, c’est le moyen de transformer un rêve de célébrité en véritable business, à condition bien sûr de jongler entre endurance physique et popularité virtuelle. Une équation délicate, mais incroyablement lucrative.

