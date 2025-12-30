Ubisoft assiégé par les hackers ! Rainbow Six mis KO par une cyberattaque inouïe

C’est un scénario que même les scénaristes de Tom Clancy n’auraient pu imaginer. Ces derniers jours, Ubisoft traverse l’une des crises les plus spectaculaires de son histoire. Son titre phare, Rainbow Six Siege (R6), a été littéralement mis KO par une cyberattaque d’une ampleur inédite. Entre chaos technique et économie interne pulvérisée, le géant français vacille.

Le chaos en direct : des milliards de crédits pour tous

Tout a commencé par des signaux étranges sur les serveurs. Le 27 décembre dernier, la communauté de joueurs a assisté, incrédule, à un spectacle surréaliste. Des messages de bannissement incohérents ont commencé à inonder les fils d’actualité en jeu. Plus précisément, ceux-ci ciblent parfois des streamers influents ou des comptes officiels.

En quelques heures, des milliers d’utilisateurs ont vu leur solde de Crédits R6 exploser. Les joueurs ont atteint deux milliards de crédits par compte. Pour donner un ordre d’idée, cela représente des dizaines de milliers d’euros de valeur théorique offerts par des hackers. Ces derniers ont réussi à s’introduire au cœur des bases de données d’Ubisoft. Des skins ultra-rares, normalement réservés aux développeurs ou à des événements uniques, sont également apparus dans les inventaires.

Une mise hors ligne forcée : Ubisoft au pied du mur

Face à cette perte de contrôle totale, Ubisoft n’a eu d’autre choix que de trancher dans le vif. Les serveurs de Rainbow Six Siege ainsi que le Marketplace ont été suspendus en urgence. Un aveu d’impuissance nécessaire pour stopper l’hémorragie et tenter de nettoyer les systèmes compromis. Ce piratage ne ressemble pas à une simple triche de salon.

Selon les premières analyses, les attaquants auraient accédé à des outils d’administration de haut niveau. Ils ont réussi à manipuler les flux de données en temps réel. Des rapports suggèrent que des données personnelles d’utilisateurs auraient pu être consultées. Cela rappelle les menaces qui pesaient déjà sur l’entreprise fin 2023. Cette période a été marquée par une tentative d’exfiltration de 900 Go de données avait été évitée de justesse.

Une crise de confiance à un moment charnière

Cette attaque survient au pire moment pour Ubisoft. Alors que le studio s’apprêtait à célébrer le 10e anniversaire de Rainbow Six Siege avec l’Opération Tenfold Pursuit. L’image de sécurité et de stabilité du jeu est gravement entachée. Pour les joueurs, l’inquiétude est double. Ils sont avant tout confrontés à la sécurité de leurs données bancaires liées aux comptes Ubisoft Connect. Mais, il y a aussi la frustration de voir un écosystème compétitif sain s’effondrer sous le poids de comptes artificiels. L’éditeur a promis une enquête approfondie et travaille actuellement à une restauration des comptes. L’objectif ? Annuler les gains illicites et réhabiliter les joueurs injustement bannis durant le chaos.

Quel avenir pour le géant français ?

Le message envoyé par les hackers est clair, aucune forteresse numérique n’est imprenable. Pour Ubisoft, déjà fragilisé par des enjeux financiers et des reports de projets majeurs. Cette cyberattaque est un séisme de plus. Effectivement, cette situation a remis en cause toute la stratégie de sécurité des jeux de service du Ubisoft.

Comment garantir l’équité et la valeur des investissements des joueurs si une intrusion peut rendre tout le monde milliardaire ? La réponse d’Ubisoft dans les prochains jours sera déterminante pour l’avenir de sa licence star. Une chose est sûre, sur le terrain de la cybersécurité, la partie est loin d’être gagnée.

