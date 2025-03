Une armée de 5000 robots pour affronter Elon Musk : cette startup chinoise déclare la guerre

Si vous pensez que dans le monde effréné de la robotique, Elon Musk et son projet Optimus ont peu de concurrents sérieux, vous avez oublié Agibot. Qui est-ce ? La start-up chinoise nichée à Shangaï qui se positionne comme l’outsider de taille face à Tesla.

Fondée par Peng Zhihui, un ancien prodige du programme « Genius Youth » de Huawei, Agibot a déjà livré près de 1 000 robots l’an dernier. Et cette année, l’entreprise prévoit d’en livrer entre 3 000 et 5 000.

D’ailleurs, tout porte à croire que ces robots seront performants. Pourquoi ? Car il n’y a pas quelques jours, la société a présenté Genie Operator-1 (GO-1).

Il s’agit d’un modèle d’IA avancé conçu pour permettre aux machines d’analyser des données visuelles et interpréter les actions humaines. Ce qui améliore leur capacité à effectuer des tâches du quotidien.

Vous vous souvenez du prototype qui préparait des tartines et servait à boire non ? Et ben, ce n’est qu’un petit aperçu de ce dont les futurs 5000 robots sont capables car ils exploiteront GO-1.

Agibot passe à la vitesse supérieure

Pour ceux qui ne le savent pas, l’entreprise Agibot, également connue sous le nom de Zhiyuan Robotics, se concentre sur trois principales gammes de produits. Yuanzheng, un robot humanoïde bipède destiné aux usages professionnels.

Genie, un robot mobile à double bras conçu pour des applications variées. Et Lingxi, une machine humanoïde compacte destinée aux développeurs et aux consommateurs.

Depuis sa création en 2023, la start-up a su attirer des investisseurs de premier plan et des géants du secteur. Elle a réussi au moins huit levées de fonds. Sa valorisation actuelle atteint environ 10 milliards de yuans (1,38 milliard de dollars).

Et pour en venir au fait, la société prévoit une augmentation massive de sa production cette année. C’est ce qu’a déclaré Yao Maoqing, associé et président de l’unité d’intelligence incarnée de la start-up, en tout cas.

Pour soutenir cette croissance, la firme compte ouvrir une nouvelle usine dans le district de Pudong. Cette dernière sera en mesure de produire plus de 400 robots par mois.

« Cette année, nous visons à introduire de nouveaux robots dans des environnements industriels, en leur confiant des tâches spécifiques jusqu’ici réalisées par des humains, afin de générer une réelle valeur pour les entreprises » explique Yao.

Il estime néanmoins qu’il faudra encore cinq ans avant que les robots humanoïdes ne s’installent massivement dans les foyers.

Pourquoi c’est un tournant majeur ?

C’en est un car l’accélération d’Agibot intervient alors que Tesla met, elle aussi, les bouchées doubles sur la production de son robot humanoïde Optimus.

Lors d’une récente réunion générale, Elon Musk a révélé son intention de fabriquer plusieurs milliers d’unités pour une utilisation en interne dans les usines Tesla.

En janvier, Musk a même laissé entendre que Tesla pourrait commencer à vendre Optimus à d’autres entreprises dès 2026. Et il a ajouté : « Je pense qu’à long terme, Optimus a le potentiel de dépasser 10 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires. »

Le moins que je puisse dire c’est que l’intérêt croissant pour les humanoïdes n’est pas anodin. L’an dernier, Goldman Sachs, une banque d’investissement créée en 1869, estimait que le marché mondial de ces robots pourrait peser 38 milliards de dollars d’ici 2035.

Et ce ne serait sûrement pas la Chine qui serait spectatrice. Ce pays affiche clairement son ambition de dominer ce secteur en pleine expansion. D’ailleurs, d’après la Fédération internationale de robotique, elle occupe déjà la première place dans l’industrie de la robotique industrielle.

Dans ce contexte, on peut dire que la montée en puissance d’Agibot fait partie de la stratégie pour garder sa position. Du moins, c’est ce que j’en pense.

Et vous qu'est-ce que vous en dites ? 5000 robots ce n'est quand même pas rien non ?

Partagez votre avis dans le commentaire !

