Une ville Maya perdue avec pyramides découverte dans la jungle grâce à cette tech !

Grâce à la technologie lidar, une ville Maya oubliée, cachée dans la jungle mexicaine et riche en pyramides et en structures diverses, a été mise au jour. Des archéologues ont exploité des données laser pour révéler cette ville, autrefois florissante et peuplée par des milliers de résidents.

Une vaste cité Maya, cachée sous des arbres denses, apparaît soudain grâce à la technologie. La jungle mexicaine, longtemps gardienne de ce secret, a enfin révélé cette cité ancienne. L’outil qui a permis cette révélation ? La technologie lidar, capable de percer les mystères des forêts épaisses, détectant sous la végétation les contours d’une civilisation disparue.

Une percée technologique pour l’archéologie Maya

Il s’agit d’une avancée majeure. La technologie lidar, en envoyant des faisceaux lasers depuis le ciel, réussit à capturer les formes enfouies sous la jungle.

Grâce à elle, les chercheurs ont découvert plus de 6 700 structures dans la région de Campeche, dans le Yucatán. Citons, par exemple, des pyramides monumentales et des habitations denses, abritées sous les arbres depuis des siècles.

Pour autant, le lidar est coûteux et réservé souvent aux recherches d’envergure. Mais ici, les chercheurs ont réutilisé une ancienne carte lidar, initialement créée pour surveiller l’écosystème.

Quel que soit le prix, l’impact est immense. Eh bien, l’archéologie progresse, dévoilant une ville entière, cachée depuis des siècles et pourtant si proche des routes modernes.

Cette ville semble figée dans le temps, son architecture sophistiquée raconte une société avancée, construite avec une précision remarquable. Ce savoir-faire démontre l’importance des Mayas dans l’histoire, car cette civilisation, très développée, possédait des connaissances en ingénierie dignes des plus grandes époques.

Une ville Maya d’une densité impressionnante

La ville découverte, nommée « Valeriana » par les chercheurs, pourrait avoir abrité entre 30 000 et 50 000 habitants. À quelques minutes de marche d’une route moderne, Valeriana se cache pourtant sous une jungle dense.

Ce qui me captive le plus ? Les Mayas y ont bâti des pyramides extraordinaires, qui pourraient rivaliser avec celles des autres grandes villes Mayas. Cette ville Maya était-elle aussi vaste que Calakmul, l’une des plus grandes d’Amérique latine ?

Aussi, les structures suggèrent que cette ville ne se limitait pas à une zone rurale : il s’agissait d’un véritable centre urbain, avec des espaces publics et des lieux de rituels.

Ce lieu, probablement prospère entre 750 et 850 après J.-C., offre aujourd’hui un aperçu inédit de la vie quotidienne des Mayas.

Les chercheurs avaient accès à une ancienne carte lidar réalisée en 2013 pour surveiller les réservoirs de carbone des forêts mexicaines. Ce hasard leur a permis de réévaluer les données et de trouver plus qu’ils n’espéraient : une cité dense et complexe avec une architecture élaborée. Parmi les découvertes, on retrouve des pyramides, des terrains de jeu de balle et même un barrage.

Une découverte due au hasard… et à la persévérance

C’est le 29 octobre qu’une publication dans la revue Antiquity a révélé au monde cette surprenante découverte. Le responsable ? Un doctorant américain, Luke Auld-Thomas, qui, en explorant d’anciennes cartes lidar de la région, a fait une trouvaille inattendue : trois sites mayas perdus dans la jungle mexicaine.

Cette recherche, loin d’être conçue pour l’archéologie, a pris un autre tournant sous l’œil attentif de ce jeune chercheur, qui a repéré des anomalies intrigantes.

Pour les chercheurs, cette découverte remet en question les idées sur la densité des villes Mayas. Aussi, elle prouve que certaines régions, supposées peu peuplées, abritaient en fait des centres urbains denses.

Je crois que la mise au jour de Valeriana prouve qu’il reste des trésors enfouis sous nos pieds. Cependant, aussi performant que soit le lidar, il ne pourra jamais se substituer à l’exploration directe sur le terrain.

