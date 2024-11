Vidéo : ces rats ont appris à conduire des mini-voitures, voici ce qui s’est passé

Les scientifiques ayant enseigné la conduite à des rats sont de retour, enrichissant leurs découvertes sur le plaisir que ces rongeurs retirent de cette activité unique. Explications.

Kelly Lambert, neuroscientifique à l’Université de Richmond, s’est exprimée sur le sujet dans un article publié sur The Conversation. Elle a expliqué que ses recherches sur l’apprentissage de la conduite aux rats ont révélé des informations fascinantes sur les mécanismes de la récompense et de l’anticipation.

Parce qu’on apprend les rats à conduire maintenant ?

Depuis plusieurs années, Lambert et son équipe forment des rats de laboratoire à manœuvrer de petites voitures. Le but est d’explorer les liens entre leur environnement, le stress et le développement de compétences cognitives.

Mais ces expériences, à la fois instructives et attachantes, ont captivé le public au point de devenir le sujet d’un documentaire Netflix en 2022. Plus impressionnant encore !

Durant les confinements liés à la pandémie de 2020, Kelly Lambert a remarqué que même ses rats de laboratoire semblaient ressentir une forme de solitude. Cet été-là, elle raconte être entrée dans son laboratoire et avoir surpris un comportement inédit chez ses rongeurs.

« Les trois rats entraînés à la conduite ont couru avec empressement vers le côté de la cage », évoque Lambert, « en sautant comme le fait mon chien lorsqu’on lui demande s’il veut faire une promenade. »

Elle s’est alors demandé :« Les rats faisaient-ils toujours ça et je ne l’avais pas remarqué ? Étaient-ils simplement impatients de faire un Froot Loop ou anticipaient-ils le trajet lui-même ? »

« Quoi qu’il en soit, ils semblaient ressentir quelque chose de positif, peut-être de l’excitation et de l’anticipation. » ajoute-t-elle.

Visiblement, les rats nous surprennent

Il est vrai que les « véhicules pour rongeurs » n’existent pas dans la nature. Malgré cela, les rats du labo de Lambert se sont pleinement investis dans leur entraînement. Et je dois dire que cela me surprend autant que vous.

« De manière surprenante, nous avons découvert que les rats étaient extrêmement motivés par leur apprentissage de la conduite », explique la neuroscientifique. « Ils sautaient fréquemment dans la voiture et actionnaient le levier moteur bien avant de commencer à rouler. Pourquoi un tel enthousiasme ? »

Selon elle, leur plaisir allait au-delà des récompenses sucrées. Lambert et son équipe ont supposé que l’anticipation du trajet était aussi gratifiante que la récompense elle-même.

Les rats habitués à attendre des expériences positives ont démontré une cognition supérieure à leurs homologues immédiatement gratifiés dans le groupe témoin. La preuve ?

Lorsque les chercheurs leur ont donné le choix entre atteindre une friandise à pied par un chemin court ou en conduisant par un chemin plus long, deux des trois rats ont préféré conduire. Lambert y voit une preuve qu’ils « apprécient autant le voyage que la destination enrichissante ».

Selon la neuroscientifique, ces expériences offrent une leçon aux humains. « L’attente d’événements positifs peut être aussi satisfaisante que leur réalisation. »

« Plutôt que de rechercher des gratifications instantanées », conclut Lambert, « ces rats nous rappellent que savourer le processus et le chemin peut être essentiel pour un esprit sain. »

