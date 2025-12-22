Vidéo : ces robots chinois dansent lors d’un concert et enflamment le show

Le spectacle change de visage. La robotique s’invite sur scène et redéfinit la performance. Les danseurs humains ont peut-être de la concurrence.

Nous avons tous l’image du robot rigide aux mouvements saccadés. Une machine lente qui peine à imiter la fluidité humaine. Cette vision appartient désormais au passé, car la technologie évolue à une vitesse folle. La frontière entre le réel et l’artificiel s’estompe sous les projecteurs. C’est justement dans ce contexte que Unitree Robotics frappe fort. Six humanoïdes ont accompagné le chanteur Wang Leehom à Chengdu pour un show bluffant.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Une chorégraphie millimétrée et des mouvements fluides

La scène appartient désormais aux machines. Le concept ? Wang Leehom entonne son titre « Open Fire », et six robots vêtus de paillettes argentées débarquent. Ils ne font pas de la figuration. Unitree a programmé une synchronisation parfaite avec la musique. Bras, coups de pied, rotations. Tout est en rythme. L’époque des simples gestes répétitifs est révolue. C’est une véritable chorégraphie qui prend forme devant le public.

Le spectateur assiste à une prouesse technique sans voir la complexité du code. Le système gère l’équilibre et la coordination en temps réel. Le clou du spectacle ? L’exécution simultanée d’un « Webster flip » par les six unités. La fluidité est telle que certains internautes ont d’abord cru voir des danseurs humains costumés. La machine s’efface derrière la performance artistique.

Une évolution fulgurante qui attire les regards

L’événement dépasse largement les frontières de la Chine. Elon Musk lui-même a salué la performance sur X, notant que ces robots savent désormais tout faire. Sur les réseaux sociaux, le débat s’enflamme aussi vite que la musique. Il y a un an à peine, les robots se contentaient de faire tourner des mouchoirs au Gala du Nouvel An. Aujourd’hui, ils réalisent des acrobaties complexes.

Unitree ne compte d’ailleurs pas s’arrêter aux stades. L’entreprise vise déjà nos salons. L’idée est d’intégrer cette capacité de mouvement fluide dans les robots G1 pour un usage domestique. La fonctionnalité « Que la musique continue » permettrait à votre assistant robotique de danser chez vous, adaptant ses mouvements à votre playlist.

Évidemment, voir des robots remplacer des troupes de danseurs pose question. Pour l’instant, c’est une vitrine technologique spectaculaire. Mais l’ambition interroge déjà. On se demandait si l’IA allait remplacer les créatifs dans les bureaux. Et que se passe-t-il si les producteurs de concerts préfèrent la fiabilité des machines à l’énergie des humains ? Plus de répétitions interminables, plus de cachets pour les danseurs. Une partie de l’âme du spectacle vivant, faite de sueur et d’imprévu, pourrait bien s’évaporer sous le métal.

Sans parler de l’uniformisation. Si la robotique devient la norme scénique, l’art risque de perdre sa singularité vibrante au profit d’une perfection algorithmique. Et ça, pour l’émotion brute, c’est tout sauf anodin.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.