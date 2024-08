Vinted, la plateforme de la mode d’occasion

Plateforme en ligne révolutionnaire, Vinted permet à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des vêtements, accessoires et articles de mode d'occasion. Cette communauté dynamique devient rapidement un leader mondial dans le domaine de la seconde main.

Concrètement, Vinted est une application mobile et un site web où les utilisateurs peuvent acheter, vendre ou échanger des articles de mode usagés. Comme Leboncoin, La Redoute ou bien Shein, la plateforme met en relation directe les acheteurs et les vendeurs. Elle offre ainsi une alternative écologique et économique aux achats de première main. Vinted se distingue par sa simplicité d'utilisation et sa communauté active. Elle réunit des millions de membres passionnés par la mode et la durabilité.

Une idée née en Lituanie

Vinted a été fondée en 2008 par Justas Janauskas et Milda Mitkute en Lituanie. Tout a commencé lorsque Milda a décidé de déménager et souhaitait se débarrasser de ses vêtements inutilisés. Elle a alors proposé à Justas de créer une plateforme pour aider les gens comme elle à vendre leurs vêtements d'occasion. Depuis lors, le succès de Vinted n'a cessé de croître.

En quelques années, le site est passé d'une startup locale à une multinationale. Aujourd'hui, l'enseigne se positionne comme l'un des principaux acteurs du marché de la mode de seconde main. En 2023, le site vinted.fr a enregistré 17,4 millions de visites. Cette clientèle vient principalement de l'Hexagone, de la Suisse et des États-Unis. L'entreprise emploie plus de 1000 personnes à travers ses différents bureaux situés en Europe et ailleurs dans le monde. Chaque jour, ce sont plus de 500 000 articles qui trouvent preneur sur ce site.

Ouvrir un compte gratuit

Pour commencer sur Vinted, il suffit de s'inscrire gratuitement. Une fois cette étape franchie, l'utilisateur peut commencer à mettre en vente ses articles. Il doit poster des photos de bonne qualité et ajouter des descriptions détaillées. L'utilisation de mots-clés pertinents aide à optimiser la visibilité des articles dans les recherches effectuées par d'autres utilisateurs. Avec un compte bien enregistré, la navigation sur le site devient plus intuitive et les fonctionnalités supplémentaires sont accessibles.

Naviguer parmi les références

La plateforme recense plus de 20 millions de références uniques disponibles à tout moment. Les acheteurs peuvent parcourir les différentes catégories, utiliser des filtres pour affiner leurs recherches et entrer en contact avec les vendeurs pour poser des questions ou négocier le prix. Une fois qu'un achat est effectué, le paiement est sécurisé via la plateforme. Le vendeur reçoit l'argent seulement dès que l'acheteur confirme la réception et la satisfaction de l'article.

Livrer par La Poste

Vinted s'appuie principalement sur les services postaux et les points relais pour son réseau de distribution. Lorsqu'un article est vendu, le vendeur reçoit une étiquette d'envoi qu'il peut imprimer et coller sur le colis. Le choix du transporteur dépend souvent du pays de résidence de l'utilisateur et inclut généralement des partenaires tels que Mondial Relay, La Poste et autres services de livraison similaires.

Commission et autres frais

Bien que l'utilisation de la plateforme soit gratuite pour les particuliers, elle génère des revenus grâce à plusieurs sources. Les options de promotion payantes permettent aux vendeurs d'augmenter la visibilité de leurs articles. De plus, Vinted prélève une commission sur certaines transactions, notamment liées aux frais de protection de l'achat qui assurent une sécurité financière entre l'acheteur et le vendeur.

Système de notation

Le succès de Vinted repose en grande partie sur son système d'évaluation. Après chaque transaction, les acheteurs et les vendeurs peuvent s'évaluer mutuellement. Ces notes jouent un rôle crucial dans la construction de la réputation des membres et encouragent les transactions honnêtes et transparentes.

Optimisez votre vitrine

Afin de vendre des articles, il faut bien sûr les mettre en ligne sur la plateforme. Pour cela, il faudra prendre des photos claires et attrayantes des articles, décrire leur état, indiquer leur taille, leur marque et fixer un prix compétitif. Choisissez des articles en bon état et privilégiez les marques recherchées pour maximiser vos ventes. Maintenir un inventaire constamment mis à jour et suivre les tendances de la mode aide à attirer plus d'acheteurs. Engagez la discussion avec les acheteurs potentiels et offrez-leur des remises personnalisées pour faire toute la différence.

Participez activement à la communauté

Cette plateforme totalise 65 millions d'utilisateurs, avec 15 000 nouvelles inscriptions quotidiennes. Rejoignez des groupes spécifiques et participez aux discussions sur la plateforme. Cela peut vous aider à mieux comprendre votre audience et à augmenter la visibilité de vos articles. Une activité régulière favorise par ailleurs votre réputation de vendeur sérieux et fiable.

Utilisez correctement l'application mobile Vinted

Téléchargée plus de 3,08 millions de fois, l'application dédiée offre une expérience utilisateur optimale pour acheter et vendre des articles de mode d'occasion. Accessible sur iOS et Android, elle propose une interface intuitive. Ce qui permet de gérer facilement ses transactions, de suivre l'expédition des colis. L'APK Vinted incite à communiquer instantanément avec les autres membres de la communauté. Le programme envoie même des notifications en temps réel pour ne rater aucune opportunité de vente ou d'achat.

Restez à l'affût des bonnes affaires

Sur Vinted, ce sont généralement les articles de marque, bien entretenus et difficilement trouvables ailleurs qui représentent les meilleures affaires. Les vêtements vintage, les pièces de designer peu portées et les collections limitées suscitent particulièrement l'intérêt des acheteurs avertis. Il est aussi fréquent de découvrir des articles quasi neufs, voire neufs à des prix défiant les magasins traditionnels.

Quel article vendre ou acheter sur Vinted.fr, et à quel prix ?

Les vêtements pour femmes représentent une part significative des ventes sur Vinted. Parmi ceux-ci, les robes, jeans et vestes sont particulièrement populaires. Les produits de marques bien connues telles que Zara, H&M et Mango figurent souvent parmi les favoris des utilisateurs. Les pantalons sont disponibles entre 10 et 30 euros. Pour griffes plus prestigieuses, le tarif peut atteindre jusqu'à 100 euros, notamment pour les pièces originales ou en édition limitée.

Les robes simples et décontractées coûtent entre 8 et 25 euros. En revanche, des robes de soirée ou de créateurs peuvent atteindre des tarifs supérieurs, dépassant parfois les 200 euros pour les modèles haut de gamme.

Les jeunes parents voient en cette plateforme une excellente alternative pour acheter des articles pour leurs enfants à moindre coût. Les vêtements pour bébé, tels que les bodies, pyjamas et pantalons, sont très prisés. Ces articles affichent souvent des prix attractifs. Un ensemble bébé peut coûter entre 5 et 15 euros tandis qu'une poussette ou un siège-auto peut aller jusqu'à 150 euros. Les jouets et équipements pour enfant connaissent un grand succès sur le site.

Du côté des accessoires de mode, les sacs à main, bijoux, lunettes de soleil et ceintures constituent également une part importante des ventes. Ces articles de luxe d'occasion proviennent de fabricants renommés comme Louis Vuitton ou Chanel. Ils attirent beaucoup d'acheteurs en quête de bonnes affaires. Les prix des accessoires fluctuent selon leur nature et leur marque. Un sac à main basique peut être vendu autour de 15 à 40 euros. Pour les accessoires griffés de maisons de couture célèbres, les montants peuvent facilement franchir la barre des 500 euros.

Vinted.fr ne se limite plus aux articles de mode : la plateforme permet également de vendre des animaux de compagnie.

D'autres questions sur Vinted

Dans quels autres pays ce site existe ?

En dehors de la France, Vinted est présent dans une multitude de pays. Ses activités couvrent l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis et d'autres États européens. Cette présence internationale permet aux utilisateurs d'élargir leur marché potentiel et de bénéficier d'un choix encore plus vaste d'articles de seconde main.

Y a-t-il des restrictions de vente ?

Oui, certains types d'articles ne peuvent pas être vendus sur Vinted, notamment les produits contrefaits, les biens illégaux ou dangereux, et certains cosmétiques ouverts. Il est crucial de lire attentivement les conditions d'utilisation pour éviter toute infraction.

Comme toute plateforme de vente en ligne, Vinted n'est pas à l'abri des arnaques. Parmi les tentatives de fraude les plus fréquentes, on retrouve les faux profils visant à escroquer les utilisateurs, les demandes de paiement en dehors de la plateforme, ou encore la réception d'articles non conformes ou défectueux. L'arnaque au colis vide a même été signalée à maintes reprises. Vérifiez systématiquement le profil des acheteurs et vendeurs avant de conclure une transaction. Utilisez exclusivement les canaux de communication et de paiement sécurisés. Signalez immédiatement tout comportement suspect à la plateforme.

Peut-on retourner des articles achetés sur Vinted ?

Simple intermédiaire, Vinted ne gère pas de politique de retour formelle. Les remboursements sont possibles uniquement si l'article reçu ne correspond pas à la description. En cas de litige, la plateforme s'efforce de résoudre le problème équitablement en étudiant les preuves fournies par les deux parties.

Quelles sont les méthodes de livraison acceptées ?

En véritable enseigne d'e-commerce, Vinted offre diverses options de livraison adaptées aux besoins des utilisateurs. Les acheteurs peuvent choisir entre la livraison standard, express ou en point relais, cette dernière étant souvent plus économique.

Pour que vos annonces attirent plus d'attention, utilisez des mots-clés pertinents dans les titres et les descriptions. Des photos de bonne qualité, prises sous un bon éclairage, sont également essentielles pour capter l'intérêt des acheteurs potentiels.

