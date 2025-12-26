Windows et macOS périmés ? Découvrez comment les prolonger

Votre ordinateur commence à montrer des signes de fatigue et votre système d’exploitation affiche une date de péremption ? Pas de panique. Même si Windows ou macOS sont officiellement dépassés, il existe des astuces concrètes pour les maintenir fonctionnels et surtout sécurisés.

Pour ceux qui ne savent pas encore, Windows et macOS ont chacun leur date de péremption. Et une fois dépassées, les mises à jour et la sécurité ne sont plus garanties. Pourtant, abandonner son OS immédiatement n’est pas toujours nécessaire. Avec quelques optimisations, de bonnes pratiques et l’usage de logiciels libres, il est possible de continuer à utiliser un ancien système sans trop de compromis. Faisons le point.

Des étapes importantes à faire sur Windows et macOS

Que ce soit sur Windows que sur macOS, la première étape est la sauvegarde. Avant toute manipulation, sécurisez vos données. L’idéal est de passer sur deux sauvegardes complètes sur des clés USB différentes. Incluez ainsi vos fichiers personnels, mais aussi ceux de vos applications, comme vos clients de messagerie. Plus vous avez de copies, mieux c’est.

Ensuite, l’optimisation matérielle est importante. Ajoutez de la RAM si possible et remplacez votre vieux disque dur par un SSD. Même la RAM d’occasion fait parfaitement l’affaire. Ces changements boostent immédiatement les performances et rendent votre système beaucoup plus réactif.

Pour la réinstallation, les utilisateurs de Mac ont moins de travail à faire. Parce qu’Apple propose toutes les versions de macOS depuis High Sierra jusqu’à Tahoe, téléchargeables directement depuis leur site. Vous n’avez donc pas besoin de clé ou d’activation. Pour les Mac plus anciens, OpenCore Legacy Patcher permet même d’installer des versions récentes non prises en charge officiellement, avec quelques précautions.

Pourtant, Chez les PC sous Windows, c’est un peu plus compliqué. Évitez les disques fournis par les fabricants, souvent remplis de logiciels inutiles. Préférez une version propre de Windows et créez votre clé USB d’installation avec Rufus ou Ventoy.

Maintenir un ancien système sécurisé

N’oubliez pas les pilotes. Snappy Driver Installer Origin reste l’outil le plus fiable. Et pour ceux qui veulent un système minimaliste et durable, Windows 10 LTSC bénéficie de mises à jour jusqu’en 2027. Il offre même une interface épurée, sans bloatware.

Toutefois, même après optimisation, certains programmes intégrés posent problème. Surtout s’ils nécessitent une connexion Internet. Les clients de messagerie, les lecteurs de musique ou les applications de streaming sont des points de vulnérabilité. Que faire alors ? Remplacez-les par des alternatives libres et encore maintenues.

Sur Windows, vous pouvez alléger votre système avec O&O AppBuster ou O&O ShutUp. Pourtant, oubliez les nettoyeurs tiers qui promettent monts et merveilles. Sur Mac, un simple tri des applications et une installation propre suffisent souvent.

Si vous avez déjà migré vers Windows 11 et que vous le regrettez, des outils comme UpDownTool permettent de revenir à Windows 10 LTSC. Et même sur un OS ancien, une routine simple, comme des mises à jour, du nettoyage de disque ou encore de la vérification CHKDSK, peut prolonger sa vie de plusieurs années.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.