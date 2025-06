YouPorn interdit en France : l’avis des stars du porno

Si vous êtes en France et que vous ne tombez pas sur les contenus pornographiques habituels en vous rendant sur Pornhub, YouPorn ou RedTube… c’est normal. Ces sites sont désormais inaccessibles pour les internautes français.

Les trois plateformes X affichent désormais un message commun pour protester contre la politique française de vérification de l’âge : « La liberté n’a pas de bouton off »

Et inutile de vous dire que cela ne plaît pas du tout au gouvernement, qui qualifie cette communication d’irresponsable. Les stars du porno sont complètement d’accord !

L’avis des actrices porno

Comme je disais dans un récent article, en 2024, loi a été adoptée en France. Cette dernière impose aux éditeurs de sites pornographiques la mise en place d’un système d’identification robuste pour bloquer l’accès aux mineurs.

En cas de non-conformité, l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, peut aller jusqu’à faire bloquer l’accès aux sites. Cependant, Aylo, l’entreprise mère de Pornhub, YouPorn ou RedTube a anticipé cela.

La société a coupé, elle-même, l’accès à ses sites. Et l’ancienne actrice X et actuelle coach en développement personnel, Céline Tran s’en réjouit. « Oui, c’est une bonne nouvelle ! Il était temps puisqu’il y a une loi qui n’est pas appliquée et ça fait beaucoup de dégâts. Donc saluons leur départ ! »

Nikita Bellucci, productrice et réalisatrice pornographique, est aussi du même avis. D’après elle, quand on est mineur et qu’on n’a pas fait sa construction, il y a des effets néfastes. Alors c’est une bonne nouvelle.

Cela dit, les réseaux sociaux comme TikTok ou encore X – qui porte bien son nom d’ailleurs – sont de nos jours très développés. Or, dessus, il n’y a pas de régulation alors les mineurs y sont encore plus exposés à ces genres de contenus.

C’est scandaleux, comme l’a dit Céline Tran lors de l’interview. « Il y a évidemment d’autres actions à mettre en place » a-t-elle ajouté. Ce que j’approuve à 100%.

D’ailleurs, je parie que la demande a déjà explosé chez les fournisseurs de VPN pour avoir accès à Pornhub, YouPorn ou RedTube tout en restant en France.

Qu’avance Aylo pour justifier sa protestation ?

D’après une étude menée par l’Arcom sur le premier semestre 2024, près de 40 % des enfants en France consultent chaque mois des sites pornographiques.

Et c’est dans ce contexte que le gouvernement demande aux plateformes de mettre en œuvre au moins un moyen de contrôle d’âge fondé sur le principe du double anonymat.

Cela dit, Aylo n’est pas convaincue. Plutôt qu’une identification des utilisateurs, l’entreprise préfère une solution intégrée directement au niveau des appareils ou des systèmes d’exploitation. Pourquoi ?

« Des fuites de données se produisent chaque jour. Vous demander de transmettre à répétition des données personnelles sensibles crée un risque que nous refusons d’imposer à nos utilisateurs » avance le groupe.

C’est recevable, toutefois, ce n’est pas une excuse ! La ministre déléguée au Numérique, Clara Chappaz, a ainsi vivement réagi : « Aujourd’hui, Pornhub et YouPorn préfèrent se déconnecter plutôt que d’assumer leurs responsabilités.

« Qu’ils partent. Ils reviendront le jour où ils seront prêts à respecter nos règles. En attendant, je leur dis très clairement : bon vent. »

Et vous, trouvez-vous que c’est une très bonne nouvelle ? Ou est-ce injuste que le gouvernement impose le système d’identification de mineurs à ces sites ?

On vous attend dans le commentaire et chacun avis, c’est sans jugement !

