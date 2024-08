ABBYY organise Intelligent Automation Month 2e édition en septembre

ABBYY revient en force avec la deuxième édition de son Intelligent Automation Month. C'est un événement dédié à l'intelligence artificielle (IA) et à l'automatisation intelligente. Cette initiative est prévue pour septembre 2024. Elle propose des programmes en ligne à destination des dirigeants d'entreprise et des responsables informatiques, afin de les guider dans l'utilisation des technologies d'IA pour améliorer l'efficacité et les performances de leurs entreprises.

Webinaires hebdomadaires avec des experts du secteur et des leaders d'ABBYY

L'événement, organisé sous forme de webinaires hebdomadaires, permettra aux participants de découvrir les dernières avancées en matière d'automatisation intelligente. À travers des cas concrets et des recherches récentes, les experts d'ABBYY expliqueront comment l'IA peut optimiser les processus d'entreprise et répondre aux exigences croissantes en matière de conformité. Le programme inclut des discussions sur des sujets comme le process intelligence et le traitement intelligent des documents (IDP). Ce sont deux technologies qui peuvent considérablement améliorer la productivité.

Bruce Orcutt, CMO d'ABBYY, souligne l'importance de cette initiative : « L'Intelligent Automation Month est une initiative majeure de l'industrie mettant en avant les réalisations possibles grâce à l'IA. En septembre, les participants seront inspirés par un panel d'experts et repartiront avec des idées concrètes pour planifier, déployer et mesurer le ROI de leurs investissements en IA au sein de leurs organisations. »

Des sessions pour comprendre et appliquer l'IA

Chaque semaine de septembre proposera des webinaires sur des thèmes clés. Le 5 septembre, un débat crucial intitulé « La vague inévitable de réglementations sur l'IA ; équilibrer avantages et risques » abordera les réglementations internationales en matière d'IA. Il y aura une intervention spéciale de l'organisation ForHumanity. Le 12 septembre, la dématérialisation des factures sera au cœur de la discussion. Les discussions concerneront alors la préparation des entreprises à la facturation électronique, notamment en Europe.

Le 19 septembre, un panel réunira des leaders de l'innovation pour partager leurs expériences sur l'utilisation de l'IA pour résoudre les défis opérationnels. Enfin, le 26 septembre, ABBYY et Doculabs animeront une session . l'utilisation du process mining pour optimiser les processus d'entreprise grâce à l'IA. Avec un tel programme, ABBYY se positionne comme un acteur clé dans l'accompagnement des entreprises vers une automatisation intelligente. Le but est ainsi de maximiser le retour sur investissement et de rester conforme aux nouvelles réglementations.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

