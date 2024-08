AirConsole débarque dans les voitures Volkswagen en Europe

Volkswagen innove en Europe en intégrant des jeux à ses véhicules grâce à AirConsole. Cette plateforme de jeux multijoueurs promet une expérience enrichissante pour les conducteurs et passagers. La nouveauté commencera dès septembre dans certains pays européens, puis s'étendra ailleurs d'ici fin 2024.

Les véhicules concernés par cette nouvelle fonctionnalité incluent les modèles électriques ID.7, ID.5, ID.4, ID.3 ainsi que des versions hybrides des Passat, Tiguan, Golf et Golf Estate. Cette diversité permet à Volkswagen de proposer une expérience unique à un large éventail de clients, qu'ils soient amateurs de conduite électrique ou de modèles plus classiques.

Pour des raisons de sécurité, les jeux seront accessibles uniquement lorsque la voiture est garée. Volkswagen mise sur ce divertissement pour rendre les moments d'arrêt ou de recharge plus agréables. Les écrans d'infodivertissement des voitures fonctionneront comme des consoles et les smartphones serviront de manettes.

La connexion à l'application embarquée AirConsole est simple. Les passagers ou conducteurs doivent scanner un QR code sur l'écran de la voiture pour connecter leur téléphone. Cette technologie permet de jouer seul ou avec plusieurs participants. De ce fait, elle rend l'expérience de jeu flexible et interactive.

AirConsole, une start-up en plein essor

Derrière AirConsole, on trouve la start-up zurichoise N-Dream, fondée par Andrin von Rechenberg, un ancien de Google. Depuis 2015, cette entreprise a su se démarquer en proposant plus de 130 jeux. AirConsole est déjà disponible sur des navigateurs de bureau et sur des télévisions connectées, comme Google TV et Amazon Fire TV.

Volkswagen est le second constructeur automobile à s'associer avec AirConsole, après BMW l'année dernière. Ce partenariat stratégique vise à offrir une nouvelle dimension au divertissement embarqué. Avec Sony Pictures, AirConsole a récemment introduit le jeu « Qui veut gagner des millions ? » dans les voitures BMW.

Les analystes prévoient que le marché des jeux embarqués atteindra 5,2 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Le taux de croissance annuel de ce secteur est estimé à 10,1 % entre 2024 et 2032. Cette croissance reflète un intérêt croissant pour des expériences de conduite connectée et divertissante.

L'intégration des jeux dans les voitures représente une évolution majeure pour l'industrie automobile. Volkswagen et AirConsole ouvrent la voie à une nouvelle ère de divertissement embarqué. Cette innovation répond aux attentes des consommateurs modernes, avides de connectivité et de nouvelles expériences, même en déplacement.

