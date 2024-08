Android 15 : un leak confirme le mode Desktop, votre tablette va devenir un PC

Le mode bureau d'Android 15 est de nouveau disponible et promet une véritable mise à niveau pour les tablettes Android. En effet, il pourrait désormais fonctionner avec ce système d'exploitation ! Voici les détails !

Lors des déplacements, de nombreuses personnes essaient par tous les moyens de transformer leurs tablettes Android en leur ordinateur portable en raison de leur performance. Toutefois, il n'est toujours pas possible d'utiliser Android Stock comme système d'exploitation de bureau, surtout pour les fonctionnalités robustes de multitâche et de fenêtrage. Heureusement que Google tente de combler les lacunes d'Android dans ces domaines.

Utiliser votre tablette comme votre PC grâce à Android 15 ?

Des rapports aperçus plus tôt cette année attestent que Google souhaitait améliorer le mode bureau d'Android. Il s'agit d'une fonctionnalité qui ressemble à celle de DeX de Samsung. Ce géant de la technologie envisage de proposer plus que la mise en miroir de l'écran.

Android 15 hides a desktop mode that can run directly on tablets https://t.co/9bxKit6xah #android #tech — Android Headlines (@Androidheadline) August 10, 2024

Malheureusement, cette version précédente ne fonctionnait pas correctement et manquait encore beaucoup de fonctionnalités importantes. C'est la raison pour laquelle la société révèle une version dans Android 15 Beta 4.1 qui se révèle être un peu plus attrayante.

Mishaal Rahman, d'Android Authority, annonce qu'il a constaté qu'il est possible d'utiliser sur les tablettes Android le nouveau mode bureau d'Android 15. Plus précisément, vous n'avez plus besoin de vous connecter en externe pour profiter d'une expérience de type bureau avec votre tablette.

Pour pouvoir utiliser votre tablette comme PC avec Android 15, il faudra avoir un appareil avec un écran assez grand, selon Rahman. Cependant, il a omis de donner la taille de l'écran, mais il affirme que la fonctionnalité est compatible avec une tablette Pixel de 11 pouces.

Ensuite, vous devez vous rendre sur « menu Récents », puis ouvrir le menu déroulant d'un programme. Après, vous devez cliquer sur le bouton « Bureau ». Vous obtiendrez une sorte de fenêtre flottante, avec le même aspect que celui des fenêtres de navigateur sur Samsung DeX.

Cette fenêtre vous permet de réduire, agrandir ou épingler la fenêtre sur le côté. Vous pouvez même la connecter à une fenêtre d'application entièrement différente. Effectivement, vous trouverez en bas de l'écran une barre des tâches qui vous permettra de garder un œil sur tout.

Android 15's revamped desktop mode could run directly on tablets: Here's a first look https://t.co/R0fl3Agpnp — Android Authority (@AndroidAuth) August 7, 2024

Que se cache derrière le Mode Desktop ?

Le mode bureau intégré est une solution qui rend l'expérience sur une tablette Android beaucoup plus intéressante. Par ailleurs, il est possible d'utiliser votre appareil Google Pixel comme hub domestique Nest et de tablette autonome. Laissant ainsi croire que Google envisage de faire des tablettes Android un appareil de plus en plus polyvalent.

De ce fait, peu importe la raison pour laquelle vous devez utiliser un écran plus grand, vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez réaliser en un rien de temps. Ainsi, vous pouvez travailler sur votre tablette en cas de déplacement même sans vous connecter à un écran externe.

Jusqu'à maintenant, cette prouesse ne peut être réalisée avec Samsung DeX, même s'il y a une énorme différence entre se déplacer avec un téléphone et une tablette en permanence.

Qu'en pensez-vous ? Est-ce une fonctionnalité indispensable dans votre quotidien ? Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires.

