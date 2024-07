Attention, chute de déchets de l’espace ! Le danger a été sous-estimé…

Des experts alertent sur la menace qui pèse sur notre planète à cause des débris spatiaux. Alors qu'ils sont censés se fondre dans l'atmosphère, ce n'est pas toujours le cas. Ils pensent ainsi qu'il ne faut pas trop sous-estimer la menace de ces chutes.

Certes, l'espace est sans fin, mais l'espace orbital dans lequel on accumule les satellites devient davantage encombré. Cela va encore empirer avec l'existence des vols spatiaux commerciaux. D'ailleurs, nous devrons considérer de plus en plus la possibilité de la mort par chute de débris. À l'avenir ce ne sera plus un événement invraisemblable.

Des débris spatiaux continuent de tomber sur Terre

Selon le rapport de « Ars Technica », des débris de matériel spatial tombent toujours sur Terre même si les ingénieurs soulignent le fait qu'ils auraient dû se consumer dans l'atmosphère.

Plusieurs événements confirment d'ailleurs la théorie de ces chercheurs. En effet, il n'y a pas si longtemps, un morceau de la Station spatiale internationale s'est écrasé sur le toit d'un habitat en Floride. On a également constaté un morceau d'un vaisseau spatial SpaceX Dragon qui a atterri sur une ferme au Canada.

Ces événements ont tous eu lieu cette année et, pour le premier cas, les victimes ont failli mourir. C'est certainement la raison pour laquelle des experts alertent qu'on n'a pas une idée assez précise des raisons pour lesquelles ces incidents se produisent encore.

« Le plus urgent est de travailler davantage pour comprendre ce processus dans son ensemble et être en mesure d'intégrer de nouveaux matériaux et de nouvelles approches opérationnelles à mesure qu'elles se développent », déclare Marlon Serge, directeur r exécutif du Centre d'études sur les débris orbitaux et de rentrée de l'Aerospace Corporation, à Ars Technica. « C'est clairement la direction que prend le vol spatial. »

Chute de déchets de l'espace, un problème urgent à résoudre !

Les organismes gouvernementaux incluant l'Agence Spatiale européenne et la NASA pensent que les déchets de l'espace représentent un problème urgent. Sachant que leurs déchets se retrouvant là-haut et les déchets commerciaux des sociétés comme SpaceX, qui ne cesse d'augmenter, inquiètent réellement la Federal Aviation Administration.

Ils pensent qu'il faut désormais se concentrer plus sur la façon de fabriquer les machines, que ce soit pour le vaisseau spatial spécialisé ou pour un laser géant. Permettant ainsi de désorbiter de manière sécurisée les déchets, y compris à l'avenir l'ISS.

La création de ces engins sera certainement un véritable casse-tête technique. Toutefois, on ne devrait pas trop sous-estimer la complexité des mécanismes de la chute des déchets dans l'espace.

Rappelons que ces appareils spatiaux modernes sont fabriqués à partir des matériaux composites légers qui ne pourront pas survivre aux températures ardentes d'une rentrée dans l'espace. Malgré cela, ils ne cessent de répéter la même chose.

D'autres paramètres à prendre en compte

Greg Henning, responsable de la section débris et élimination au sein du département de surveillance de la situation spatiale d'Aerospace, explique à Ars Technica : « Ce ne sont pas seulement les matériaux qui entrent dans la composition du composite ».

Plusieurs facteurs entrent également en compte, particulièrement la façon dont ces matériaux sont conçus, ou encore des éléments beaucoup plus complexes à prévoir telle que l'orientation des déchets qui tombent.

« Est-ce qu'il y a une chute ? Est-ce qu'il rentre dans une configuration stable ? Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu lors d'une rentrée dans l'atmosphère », poursuit-il. « Cela rend d'autant plus complexe la tâche consistant à déterminer si quelque chose va survivre ou non. »

Effectivement, les réponses ne sont pas faciles à trouver pour le moment. Cependant, ces problèmes qui s'étendent sur le long terme sont des éléments sur lesquels on doit non seulement méditer, mais également agir lorsqu'on lance de nouveaux produits.

