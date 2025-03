Blanche-Neige : le film est nul, mais les produits dérivés peuvent vous rendre riche !

J’aurais juré que le dernier remake live-action de Disney, Blanche-Neige, a mordu la pomme empoisonnée. Pourquoi ? Car depuis son annonce en 2016 jusqu’à sa sortie en 2023, le film a connu un parcours chaotique. Des retards dus à la pandémie et à la grève des acteurs, en passant par les polémiques.

D’ailleurs, saviez-vous que la saga a coûté 250 millions de dollars et qu’il n’a récolté que 48 millions lors de son premier week-end mondial ? Au fait, c’est parce qu’elle se résume à : effets spéciaux ratés et casting fade. Même la magie de Disney n’a pas survécu ironise certain.

Cela dit, je n’aurais jamais imaginé que les produits dérivés de ce film en détresse seraient une véritable mine d’or. Peut-être pas pour l’instant mais avec le temps, ils vaudront une fortune. Je vous explique tout dans cet article !

Qui l’eût cru ?

Habituellement, Disney mise tout sur le merchandising – costumes pour enfants, accessoires de mode, figurines…– pour rentabiliser ses films comme La Petite Sirène ou Vaiana 2.

Cette fois, par contre, presque rien. Hormis quelques capsules disponibles dans certaines boutiques et des objets exclusifs en cinémas AMC, les articles dérivés de Blanche-Neige sont rares.

Très peu de poupées, des bijoux hors de prix et une quasi-absence d’articles grand public. Pire encore, il n’y a ni nouveaux costumes pour enfants, ni rencontre avec la Blanche-Neige de Rachel Zegler.

Bon, c’est peut-être une pénurie organisée. Qui sait ! Toujours est-il que les rares produits disponibles sont vendus en quantité limitée.

Par exemple, il existe deux poupées de collection. Et l’une vendue 150 $ chez Disney Store, est limitée à 3 900 exemplaires. Pour info : l’autre est à 75 $ chez Mattel.

Même du côté des accessoires : les quantités sont dérisoires. Les bijoux de Kendra Scott et RockLove, inspirés du film, affichent déjà des ruptures de stock partielles.

Bref, c’est justement cette faible disponibilité qui va faire de ces articles des trésors pour les collectionneurs et les revendeurs malins.

Quoi qu’il en soit, le film reste nul

Le film n’a pas échappé aux controverses bien avant sa projection. Alors, ce n’est pas cet épisode qui changera les avis. D’abord, le fait que Disney a confié le rôle de Blanche-Neige à Rachel Zegler, une actrice colombienne, n’a pas fait l’unanimité.

La décision de remplacer les sept nains par des créatures magiques générées par images de synthèse a également suscité des critiques. Peter Dinklage, acteur de Game of Thrones, s’était même opposé à la représentation stéréotypée des nains dans le conte original.

Rachel Zegler, elle-même, a provoqué un tollé en critiquant ouvertement l’original, qualifiant le prince de harceleur et déplorant la vision datée de la place des femmes dans l’histoire.

Quant à Gal Gadot, elle a alimenté la polémique après ses prises de position sur les attaques du Hamas en 2023. Pas étonnant si le film a obtenu des notes décevantes sur les sites spécialisés.

Sur Rotten Tomatoes, par exemple, il ne dépasse pas les 44 % d’avis positifs. Les spectateurs d’Allociné, eux, lui attribuent une note de seulement 2,2 sur 5.

Et puisqu’on en parle, avez-vous déjà vu le film ? Et quelle note pensez-vous qu’il mérite ?

Partagez votre avis dans le commentaire !

