Ce robot ukrainien vient de massacrer toute une tranchée russe

Le Fury, le premier robot terrestre armé, vient de montrer son potentiel en gagnant une bataille contre une tranchée dans l’oblast de Koursk en Russie.

Des développeurs ukrainiens ont dévoilé ce robot terrestre armé en mai dernier. Quatre mois plus tard, ce robot ukrainien, baptisé Fury, a combattu pour la première fois et a remporté une escarmouche majeure de ce type. En effet, l’un des Fury à quatre roues a frappé une tranchée dans l’oblast de Koursk en Russie.

Le Fury, l’un des premiers robots terrestres armés efficaces

Ce robot terrestre armé est l’un des véhicules terrestres sans pilote armé conçu par les ingénieurs ukrainiens au cours des 30 mois après l’aggravation de la guerre contre l’Ukraine. Le Fury est également le seul robot terrestre de ce type à avoir affronté des combats majeurs.

Pour rappel, le Fury est un robot terrestre équipé de quatre roues, de caméras vidéo et d’une mitrailleuse télécommandée. Il est aussi doté d’une radio qui lui permet de recevoir les différentes commandes de l’opérateur.

Ce type de robot a été construit avec des plaques de blindage qui protège ses composants les plus vulnérables.

Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de l’Innovation a déclaré en mai : « Le robot Fury attaque les positions russes et couvre nos défenseurs pendant l’assaut ».

« Les militaires ont apprécié le fait qu’il soit facile à contrôler et ont noté le haut niveau de communication radio et vidéo du robot, ainsi que sa bonne vision et son tir automatique de jour comme de nuit. »

Pour vaincre un petit groupe de soldats russes, le Fury a tiré avec sa mitrailleuse en coordination avec des drones explosifs et des mortiers. De l’autre côté, il a également évité les mines.

« Résultat : une partie de l’ennemi a été détruite, le reste a pris la fuite », a déclaré sur les réseaux sociaux le 1er Détachement du 8e Régiment à vocation spéciale, opérateur du robot.

« Le [robot] a reçu plusieurs coups de RPG et de FPV » comme les grenades propulsées par fusée et drones à vue subjective. « Mais a persévéré, a terminé la mission et est revenu en récupération. »

Notons que le Fury n’est pas le seul armé de robots terrestres, car les Russes en ont aussi une. Toutefois, le Fury s’est démarqué, car il a remporté et survécu à son premier combat.

Les drones aériens peuvent manœuvrer de manière libre en trois dimensions. Par contre, les drones terrestres doivent encore faire des progrès pour surmonter les obstacles qu’ils rencontrent habituellement, dont les surfaces pavées. Parmi les obstacles les plus notables, on peut citer les branches tombées, les nids-de-poule et cratères ou encore les pentes raides.

Ces robots ukrainiens doivent encore surmonter certains obstacles pour être plus performants. Toutefois, ses prouesses semblent être très prometteuses. Et vous, qu’en pensez-vous ? Partager votre avis dans les commentaires.

