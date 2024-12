Ces bactéries risquent de détruire le monde : les experts appellent a stopper la recherche

Invisible pour notre système immunitaire, la menace des bactéries miroir pourrait bouleverser l’équilibre écologique et sanitaire mondial.

Les bactéries miroir, hypothétiques et non encore créées, soulèvent des inquiétudes majeures. Issues de la biologie synthétique, elles reposeraient sur une inversion moléculaire appelée chiralité. Cette particularité leur conférerait une incapacité à interagir biologiquement avec les formes de vie naturelles. Toutefois, cette même caractéristique pourrait en faire une menace écologique et sanitaire sans précédent.

Un groupe de 38 chercheurs éminents, issus d’institutions telles que l’Institut Pasteur et l’Université de Manchester, alerte sur ces risques. Leur rapport, publié récemment, recommande un moratoire immédiat sur la recherche liée aux bactéries miroir. Ils soulignent que l’absence de mécanismes de contrôle naturels pourrait entraîner des déséquilibres écologiques catastrophiques. Cette étude appelle également à un débat scientifique et public pour encadrer ce domaine émergent.

Les bactéries miroir n’existent pas encore, mais les progrès rapides en biologie synthétique rendent leur création plausible. Ces entités nécessiteraient des percées scientifiques majeures, notamment la fabrication de ribosomes inversés et leur intégration dans une cellule fonctionnelle. Les scientifiques craignent que leur développement échappe à tout contrôle, malgré les obstacles techniques actuels. L’adoption d’un cadre strict avant toute avancée est donc jugée essentielle.

Des impacts écologiques et sanitaires potentiels

Le principal danger des bactéries miroir réside dans leur résistance aux prédateurs naturels et aux mécanismes immunitaires. Si elles s’adaptent à des environnements riches en nutriments non chiraux, leur prolifération pourrait s’avérer incontrôlable. Les écosystèmes seraient perturbés, avec des conséquences imprévisibles sur la biodiversité. En médecine, leur potentiel à causer des infections non détectées pourrait représenter une crise sanitaire inédite.

Les chercheurs appellent à une réglementation mondiale stricte pour prévenir ces risques. Ils proposent une suspension immédiate des financements pour les projets visant à créer des organismes miroir. En revanche, ils soutiennent l’utilisation de molécules miroir pour des applications médicales prometteuses. Ces molécules, résistantes à la dégradation enzymatique, pourraient révolutionner les traitements en offrant des thérapies plus durables et efficaces.

Une opportunité pour un dialogue international

Les risques liés aux bactéries miroir ouvrent la voie à un dialogue mondial sur la biologie synthétique. En 2025, plusieurs conférences internationales se tiendront, notamment à l’Institut Pasteur et à l’Université de Manchester. Ces rencontres visent à établir des normes éthiques et des réglementations claires. L’objectif est de concilier progrès scientifiques et gestion responsable des risques.

Les scientifiques insistent sur l’équilibre entre exploration scientifique et précaution. Les bactéries miroir, bien que prometteuses pour certaines applications, nécessitent un cadre strict pour éviter des conséquences désastreuses. Ce débat pourrait devenir un modèle pour gérer les défis éthiques et technologiques posés par les innovations scientifiques de demain.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.