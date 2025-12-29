Coincée par sa porte de voiture : la terrifiante enquête sur les Tesla

Une porte de voiture Tesla coincée peut aggraver un accident. Et les chiffres révèlent que le danger est bien plus inquiétant qu’on ne l’imaginait.

Se retrouver coincé dans sa propre porte de voiture Tesla pendant que le véhicule prend feu est un scénario que personne n’imagine vivre. Alors que c’est réalité pour certains. Kevin Clouse, victime d’un crash avec sa Tesla Model 3 en 2023, raconte : « Tu es dans une boîte en feu et tu ne peux pas en sortir ». Bloqué, il a donc dû briser une vitre pour survivre. Terrifiant, non ?

Porte de voiture Tesla coincée : un problème plus fréquent qu’on le croit

Bloomberg s’est intéressé à ce phénomène après avoir constaté un manque flagrant de statistiques fiables. Le résultat est glaçant, car au moins 15 morts aux États-Unis ces dix dernières années sont liées à des portes de voiture Tesla qui ne s’ouvraient pas. Et plus inquiétant encore, la moitié de ces décès sont survenus depuis novembre 2024. Cette tendance montre donc que ce problème ne s’efface pas avec le temps. C’est préoccupant.

Mais pourquoi une porte de voiture bloquée est-elle si dangereuse ? Tout simplement parce qu’elle ne répond pas quand il le faut. Un accident survient, le véhicule endommagé prend feu, et le passager est incapable de sortir. Or, vous le savez bien que dans une telle situation, chaque seconde compte. Les experts soulignent que ce type de situation multiplie les risques de décès, même si l’impact initial n’était pas fatal.

Un problème qui mérite toute une attention

Ce genre d’incident soulève naturellement la question : jusqu’où peut-on faire confiance à une technologie censée protéger ses occupants ?

De son côté, le constructeur se retrouve coincé. Les clients, eux, s’interrogent et certains hésitent à franchir le pas vers l’électrique haut de gamme. Tesla doit donc réagir rapidement. Entre mises à jour logicielles et ajustements matériels, la firme doit démontrer que ses véhicules ne sont pas seulement rapides et connectés, mais aussi sûrs.

Car une porte de voiture qui ne peut pas s’ouvrir dans une situation critique n’est pas qu’un défaut technique. C’est une menace directe pour la vie de ses passagers. Toutefois, la marque n’a pas encore communiqué de solution globale. Ce qui laisse ses utilisateurs dans une zone d’incertitude inquiétante.

Les régulateurs américains ont aussi commencé à s’emparer du problème. Une enquête fédérale a été ouverte en septembre 2025 pour étudier les portes de voiture Tesla défectueuses. L’Europe et la Chine envisagent également de revoir leurs normes pour améliorer la sécurité.

