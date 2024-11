Des aliens cachés dans le multiverse ?! La nouvelle théorie des scientifiques !

Et si les extraterrestres existent mais ailleurs ? C’est l’hypothèse surprenante avancée par des astrophysiciens qui propose de reformuler l’équation de Drake pour inclure… le multiverse !

Apparemment, nous n’avons pas encore rencontré d’extraterrestres parce qu’ils vivent dans un autre univers. Cette hypothèse intrigante a été développée par Daniele Sorini, astrophysicien à l’Université de Durham, et publiée dans une revue scientifique.

Donc les aliens existent mais dans le multiverse ?

Pour appuyer cette idée, Sorini s’est basé sur l’équation de Drake, créée dans les années 1960 par Frank Drake. Cette formule sert à estimer combien de civilisations extraterrestres pourraient exister et être détectées dans notre galaxie.

Elle repose sur des facteurs comme le nombre d’étoiles formées, la quantité de planètes habitables et les chances qu’elles développent une vie intelligente. Mais Sorini propose une mise à jour audacieuse : inclure dans l’équation la possibilité d’une multiverse.

Selon lui, certains de ces univers pourraient avoir des conditions bien plus favorables à la vie intelligente que la nôtre. Cela expliquerait pourquoi nous n’avons jamais croisé d’aliens dans notre monde.

Les travaux de l’équipe de Sorini mettent en lumière un détail à ne pas négliger. Certains univers ont une densité d’énergie noire plus adaptée, cette force mystérieuse responsable de l’expansion rapide de l’univers.

Ils ont découvert que des univers où cette densité permet à 27 % de la matière ordinaire de former des étoiles offriraient plus de chances à la vie extraterrestre d’émerger. Dans notre univers, ce taux n’est que de 23 %, ce qui en ferait un lieu moins accueillant pour le développement des aliens.

« Nous avons découvert que même une densité d’énergie noire significativement plus élevée serait toujours compatible avec la vie, ce qui suggère que nous ne vivrions peut-être pas dans l’univers le plus probable. » explique Sorini.

Pour l’instant, ce n’est rien d’autres qu’une hypothèse à confirmer

À première vue, imaginer des extraterrestres cachés dans le multiverse peut sembler absurde, digne d’un scénario de film Marvel. Cependant, Sorini et son équipe proposent cette idée pour relier les concepts les plus audacieux de la physique moderne à la quête de vie extraterrestre.

« Comprendre l’énergie noire et son impact sur notre univers est l’un des plus grands défis de la cosmologie et de la physique fondamentale » évoque l’astrophysicien. « Les paramètres qui régissent notre univers, notamment la densité de l’énergie noire, pourraient expliquer notre propre existence. »

Lucas Lombriser, co-auteur et professeur de cosmologie à l’Université de Genève ajoute : « Il sera passionnant d’utiliser ce modèle pour explorer l’émergence de la vie dans différents univers et voir si certaines questions fondamentales que nous nous posons sur notre propre univers doivent être réinterprétées. »

Personnellement, je reconnais bien que c’est une hypothèse intrigante et originale. Mais ce n’est pas pour autant que je crois à l’existence des aliens et du multiverse. Et vous ?

Je serai ravi de voir votre opinion dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.