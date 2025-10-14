DR02 : le 1er robot humanoïde qui résiste à l’eau et à la chaleur

Voici le nouveau robot DR02, conçu par la société chinoise Deep Robotics basée à Hangzhou. Il promet de travailler là où même les humains râlent à cause du temps. Suivez-moi, vous allez tout comprendre dans cet article.

La Chine n’aime pas faire les choses à moitié, surtout quand il s’agit de technologie. D’où DR02. C’est un humanoïde taillé pour les conditions extrêmes. Ce robot industriel a décroché un indice de protection IP66, un détail technique qui fait toute la différence.

En d’autres termes, il résiste à la poussière, à la pluie et à l’humidité sans broncher. Pendant que d’autres modèles surchauffent au moindre rayon de soleil ou buggent sous la pluie, DR02 continue son chemin.

The World’s First! We officially launch DR02 — the all-weather humanoid robot.



Redefining real-world robotics! pic.twitter.com/4w1P0DoJtm — DEEP Robotics (@DeepRobotics_CN) October 9, 2025

DR02, un robot capable de tout encaisser

Mesurant 1,75 m pour 65 kg, ce robot taille humaine marche, court et grimpe même les pentes à 20 degrés. Sa vitesse atteint 1,5 mètre par seconde, avec des pointes à 4 m/s quand il faut accélérer la cadence. Et s’il tombe, pas de panique : ses bras et ses jambes peuvent être remplacés rapidement par les ingénieurs.

Capable de travailler entre -20 et 55 °C, DR02 ne craint ni le froid mordant ni les chaleurs étouffantes. Il peut aussi transporter jusqu’à 10 kilos, ce qui le rend utile pour la logistique ou la maintenance industrielle.

Deep Robotics assure d’ailleurs que son robot n’est pas juste robuste, il est aussi intelligent. Grâce à une puissance de calcul de 275 000 milliards d’opérations par seconde, il perçoit son environnement avec une précision étonnante.

Ses yeux électroniques — LiDAR, caméras grand angle et capteurs de profondeur — lui permettent de repérer les obstacles et de s’adapter instantanément à ce qui l’entoure.

Un robot conçu par la bonne entreprise

Le DR02 n’arrive pas de nulle part. Deep Robotics est déjà connue pour ses robots à quatre pattes Jueying, souvent utilisés dans les usines et les zones à risques. Cette fois, l’entreprise passe à la vitesse supérieure avec un humanoïde conçu pour travailler dehors, là où la technologie perd souvent ses moyens.

L’ambition est claire : créer des robots capables d’opérer dans le monde réel, pas seulement dans les laboratoires climatisés. Grâce à son système de perception avancé, DR02 peut cartographier son environnement, détecter les changements et ajuster sa trajectoire en temps réel. Il combine la force brute et la finesse d’analyse, une combinaison rare dans le domaine des humanoïdes.

Selon Li Chang-bo, responsable des ventes internationales, Deep Robotics vise aussi un avantage économique. Leurs produits seraient entre 20 et 30 % moins chers que ceux de leurs concurrents comme Boston Dynamics ou Rainbow Robotics.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.