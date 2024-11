Vous avez déjà rêvé d’avoir l’argument parfait au bout des doigts pour clouer le bec à votre moitié dans un conflit ? Grâce à ChatGPT, certains en pleines disputes ont trouvé la parade. La qualité des réponses générées va vous surprendre ! Moi-même, j’ai commencé à me demander jusqu’où peut-on vraiment s’appuyer sur une machine pour exprimer nos sentiments ?

Quand les désaccords éclatent dans un couple, chacun cherche la méthode idéale pour désamorcer le conflit. La chanteuse Lily Allen a donc trouvé une solution assez surprenante. Ainsi, elle s’est tournée vers ChatGPT pour l’aider à formuler des réponses lors de ses disputes avec son mari, l’acteur David Harbour. Inspiré par cette astuce, certains ont voulu tester cette technique. Alors, l’IA peut-elle réellement jouer le rôle de conseiller conjugal improvisé ?

Disputer avec ChatGPT ? Attention, cela peut vite tourner au vinaigre !

Nous avons tous déjà connu ce moment où une dispute avec son partenaire semble partir en vrille. Pour la plupart, la solution est de prendre du recul, demander l’avis d’un proche, ou même envisager une thérapie de couple. Mais, dans un monde hyperconnecté, pourquoi ne pas aller droit au but et demander conseil… à ChatGPT ? Certaines personnes, dont Lily Allen, y ont vu une aide précieuse.

La chanteuse et co-animatrice du podcast Miss Me? avec Miquita Oliver, a alors révélé son petit secret. Elle utilise ChatGPT pour formuler ses pensées lors de disputes avec son mari, David Harbour (la star de Stranger Things). D’après Lily, cette IA lui permet de structurer ses idées sans laisser ses émotions prendre le dessus.

« J’utilise [ChatGPT] davantage pour des choses personnelles. Si David et moi avons eu une dispute et que j’ai besoin de l’exprimer, je lui dis : Envoie-moi un long message à propos d’une dispute qui a commencé avec le lave-vaisselle et s’est terminée par une dispute à propos de nos finances », explique-t-elle.

Lily Allen n’hésite même pas à spécifier les prompts afin de les rendre plus personnelles. « C’est super, mais peux-tu ajouter un petit mot sur le fait que je pense que tout cela a en fait un rapport avec sa mère ? » écrit-elle. Puis, elle copie-colle le tout jusqu’à obtenir un texte parfait. Toutefois, même si la chanteuse semble satisfaite, elle admet ressentir un léger malaise. Puisqu’elle pense parfois qu’elle « aurait probablement dû l’écrire elle-même ».

ChatGPT en tant que médiateur, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ?

Curieux de l’effet que cela pourrait avoir dans leur propre relation, il y a ceux qui n’ont pas hésité a tenté l’expérience. Par exemple, une personne et son homme qui se dispute autour de la politique, un sujet qui allume souvent des étincelles.

« Écris-moi un long message texte à envoyer à mon petit ami après notre dispute à propos des résultats des élections américaines, car il pense que Trump a de bonnes qualités et je pense qu’il est [un trou du cul] », a-t-elle donc demandé à ChatGPT. Évidemment, le chatbot a refusé la première tentative pour cause de langage inapproprié. Mais après une reformulation plus douce, l’IA a alors concocté un message plus courtoisie et plus sage.

« Salut chéri, j’ai beaucoup réfléchi à notre conversation de tout à l’heure et à la façon dont nous nous sommes disputés sur les résultats des élections. J’ai l’impression que nous sommes sur des positions opposées en ce qui concerne Trump et toute la situation politique, et je veux juste clarifier les choses et partager ce que je ressens », a généré ChatGPT. Cette réponse semble bien rodée, certes, mais je pense que c’est peut-être un peu trop artificielle.

Le message continue en abordant chaque point de désaccord, mais toujours de manière respectueuse et équilibrée. D’ailleurs, ChatGPT sait modérer ses propos. « Je comprends que nous ayons des points de vue différents et je respecte cela » réponds l’IA et elle ajoute même des compliments pour calmer les tensions.

Puis, le chatbot suggère à la personne d’ajouter une touche personnelle en demandant des éléments sur le droit à l’avortement et de glisser que son partenaire fictif regarde un peu trop de vidéos de Joe Rogan. C’est ce qui influence certainement sa pensée politique.

Alors, pour ou contre l’IA et l’amour ?

Malgré tout, est-ce qu’on est obligé de se reposer sur une IA pour exprimer des émotions ? Lily Allen a trouvé son compte en déléguant ses frustrations à ChatGPT, oui. Toutefois, faites attention ! Trop d’intermédiaires, même bien intentionnés, peuvent diluer votre sincérité.

Je vous conseille de vous exprimer directement, car il n’y a rien de mieux entre couple. Apprenez à écouter votre moitié et à essayer de comprendre l’autre. ChatGPT peut être une solution miracle pour éviter les disputes à court terme. Mais à long terme, la clé d’une relation saine reste et restera toujours la communication humaine.

Nous devrons sans doute réserver l’IA pour les tâches de travail ou de divertissement. N’oublions pas que les êtres humains ont survécu des millions d’années en discutant sans l’aide de ChatGPT ! Comme le résume parfaitement la dernière astuce du chatbot : « Essayons de nous écouter l’un l’autre sans tirer de conclusions hâtives ni nous mettre sur la défensive. Nous ne changerons peut-être pas d’avis l’un sur l’autre, mais je pense que nous pouvons essayer de comprendre d’où vient l’autre personne. »

Et vous, comment réagiriez-vous si votre partenaire utilisait ChatGPT dans vos disputes ? Avez-vous déjà essayé ChatGPT pour vous aider dans une conversation difficile ? Racontez-nous tout en commentaire !

