Trump vs Kamala : l’IA a-t-elle réussi à prédire le résultat des élections ?

Les élections sont tendues, les sondages traditionnels peinent à se mettre d’accord et l’IA s’invite aussi dans le débat. En adoptant des approches bien différentes, ChatGPT et Gemini de Google ont donc tenté de prédire l’issue des élections américaines de 2024. Mais seulement, elles ne sont pas sur la même longueur d’onde. Alors, les machines peuvent-elles vraiment déchiffrer notre futur politique ?

Les États-Unis sont en pleine effervescence électorale. D’un côté, Donald Trump, l’ex-président tente de reprendre le pouvoir ; de l’autre, Kamala Harris, la vice-présidente en fonction, se prépare à écrire un nouveau chapitre. Mais alors que les Américains se divisent sur le choix à faire, l’IA entre en scène pour ajouter son grain de sel. ChatGPT, l’IA star de ces dernières années, a osé une prédiction inattendue. À l’opposé, Gemini, l’IA de Google, joue la carte du silence. Ces IA peuvent-elles réellement jouer les oracles ?

L’IA peut-elle vraiment prédire qui va gagner les élections ?

Avant la préparation de la nouvelle élection présidentielle réalisée ce mardi 5 novembre, l’IA nous a tous surpris avec des prédictions surprenantes. Cette année, c’est ChatGPT, notre fameux chatbot d’OpenAI, qui se prend pour « Nostradamus » en s’essayant aux pronostics.

Plutôt que de donner un gagnant entre Donald Trump et Kamala Harris, ChatGPT offre une perspective inattendue. Qui gagnerait entre l’ancien président Trump et la vice-présidente Kamala Harris ? En posant la question directement à ChatGPT, l’IA n’a pas opté pour un choix classique. Selon elle, « un outsider sortirait de l’ombre pour prendre le pouvoir ».

Et pour pimenter la prévision, le chatbot ajoute « À la dernière heure, un tournant imprévu, aucun des deux ne pourra prétendre au trône de sérénité. Un nom non prononcé dans de nombreux contes s’élèvera au pouvoir, au-delà des bornes. Bien que Trump et Kamala se battent avec force, un autre mènera, émergeant de la nuit. »

Un duel attendu… avec une fin surprise ?

ChatGPT imagine donc une fin de match où ni Trump ni Kamala ne triomphent, mais où un « outsider » pourrait surprendre tout le monde en dernière minute. Qui pourrait être ce mystérieux personnage ? Certains pensent que cela pourrait être un colistier, comme Tim Walz, gouverneur du Minnesota, ou JD Vance, sénateur de l’Ohio. Peut-être même un visage que personne n’attendait ?

Par ailleurs, l’IA a lancé des réflexions concernant Ivanka Trump et même Elon Musk. Ivanka, selon ChatGPT, sera un acteur majeur sur la scène politique américaine. Son père lui passerait-il le flambeau ? Ou bien prendrait-elle elle-même les rênes d’un mouvement ? Et Elon Musk, l’énigmatique milliardaire, pourrait-il être impliqué dans cette bataille politique ? Si Musk a toujours été un personnage polarisant et influent, le rôle exact qu’il pourrait jouer reste dans l’ombre.

ChatGPT évoque la pluie et ensuite… le beau temps

ChatGPT ne fait pas que des prédictions politiques. Il avertit également d’éventuels troubles sociaux à l’approche des élections. L’IA se réfère aux divisions actuelles en mentionnant des manifestations potentielles et même des violences, rappelant des événements marquants comme l’attaque du Capitole en janvier 2021.

Elle prévient ainsi : « Le pays de l’aigle, déchiré par la division, connaîtra des troubles, nés de la dérision. Des protestations, des marches et des rassemblements retentiront sous un nuage de plus en plus sombre. » Je dirais que ChatGPT n’a rien à envier aux scénarios dystopiques. Toutefois, ces hypothèses soulignent surtout un climat politique tendu, avec des fractures sociales profondes.

Malgré ces sombres présages, ChatGPT garde un optimisme modéré. Une fois l’élection passée, l’IA prévoit un retour au calme et une tentative de réconciliation. D’après ChatGPT, les dirigeants, quels qu’ils soient, œuvreraient pour réparer les divisions et ramener un semblant de paix.

Et que dit Google Gemini dans tout ça ?

Face aux prédictions audacieuses de ChatGPT, je me demande ce qu’en pense Gemini. En fait, l’IA de Google a pris une position bien plus prudente. Selon le média Decrypt, Gemini se contente de rediriger les utilisateurs vers des recherches Google.

« Je ne peux pas aider avec les réponses sur les élections et les personnalités politiques pour le moment », a répondu le chatbot. Gemini préfère donc jouer la carte de la neutralité, se concentrant sur l’exactitude de l’information, sans prendre parti. Une approche prudente qui contraste avec les déclarations prophétiques de ChatGPT.

Alors, l’IA peut-elle prédire le résultat des élections américaines ? Pour être honnête, rien ne garantit que les présages de ChatGPT se réaliseront, mais je trouve quand même fascinant le fait que les IA sont capables d’interpréter les tendances politiques et sociales.

Selon vous, faut-il faire confiance aux prédictions de l’IA comme Gemini et ChatGPT en politique ou en tout autre domaine ? Avez-vous déjà essayé de demander ChatGPT d’en dire plus sur votre avenir ? Dites-nous tout dans les commentaires !

