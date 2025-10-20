Émotion intense : Kim Kardashian ressuscite son père grâce à l’IA

Et si l’intelligence artificielle pouvait nous redonner un instant avec ceux qu’on a perdus ? Kim Kardashian, elle, l’a fait en recréant une image de son père décédé. Et Internet n’a pas mis longtemps à fondre.

Kim Kardashian a une nouvelle fois réussi à émouvoir la toile, et pas avec un simple selfie. Le 16 octobre dernier, la star de 44 ans a en effet publié sur Instagram une série d’images générées par IA. Parmi elles, une photo en particulier a bouleversé ses millions d’abonnés. Celle où Kim pose, tout sourire, aux côtés de son père disparu, Robert Kardashian.

Un hommage numérique émouvant au père de Kim Kardashian

Dans un carrousel de trois images, Kim Kardashian explore différentes époques de sa vie. On la voit d’abord enlacer une version plus jeune d’elle-même. Puis partager un moment complice entre son « moi » adolescent et sa fille North, aujourd’hui âgée de 12 ans.

Mais la dernière image est celle qui a fait fondre Internet. Il s’agit d’une scène pleine de tendresse où Kim Kardashian apparaît aux côtés de son père, décédé en 2003.

Sur ce cliché à la frontière du réel et du virtuel, Robert Kardashian porte un costume sombre. Tandis que Kim, vêtue d’une toge beige, tient fièrement un diplôme de droit.

C’est évidemment un symbole fort, puisque la star s’est récemment lancée dans des études juridiques. Elle suit aujourd’hui le chemin tracé par son père, ancien avocat de renom. En légende, elle écrit simplement : « Cette tendance IA est peut-être ma préférée. »

L’IA, nouvelle machine à émotions

Pour la star, cette image n’est pas qu’un simple effet de mode. Car quelques mois plus tôt, elle confiait que Kim Kardashian aurait aimé que son père assiste à sa remise de diplôme.

« Il aurait été si fier de moi », écrivait-elle alors.Grâce à l’IA, elle semble donc avoir exaucé ce souhait d’une manière inattendue.

Les réactions n’ont pas tardé à affluer, avec plus d’un million de likes et des milliers de commentaires remplis d’émotion. « La photo avec ton père m’a tiré les larmes », écrit une internaute. « J’ai perdu le mien jeune aussi, et je ressens profondément ce que tu vis. »

Même ceux habituellement réticents face à l’IA reconnaissent la beauté du geste. « Je n’aime pas l’intelligence artificielle, mais là, c’est juste bouleversant. », commente une autre personne.

Certes, au-delà du buzz, cette expérience prouve à quel point l’IA bouleverse notre façon de vivre la mémoire et l’émotion. Et elle ne cesse d’évoluer.

Aujourd’hui, avec l’IA, on peut créer une chanson avec la voix d’un artiste disparu. Demain, il nous est peut-être possible de parler à un proche comme s’il n’était jamais parti. Pour certains, c’est une promesse réconfortante. Pour d’autres, une dérive dangereuse.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.