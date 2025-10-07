Cheetah : c’est quoi, cette nouvelle IA qui fait le buzz sur les réseaux ?

Un nouveau félin numérique sème la panique dans la savane de l’IA. Repéré sur Cursor, ce mystérieux modèle baptisé Cheetah génère du texte à une vitesse jamais vue. Google aurait-il relâché son prochain monstre d’IA sans prévenir ?

Sur les plateformes de test, publié par un fournisseur non divulgué, Cheetah est partout. Certains y voient la suite logique du projet Gemini Diffusion dévoilé par Google DeepMind au printemps. D’autres pensent à une expérience signée xAI. Derrière ses performances délirantes se cache peut-être une nouvelle génération d’IA, capable de pulvériser les modèles actuels.

Cheetah n’a rien d’un prototype ordinaire

Après le buzz planétaire de nano-banana, voilà que Cheetah débarque sur Cursor et d’autres plateformes de test. Cheetah signifie guépard en anglais. La vitesse est clairement au cœur du projet. Et ceux qui l’ont testé confirment que la bête rugit déjà fort.

Apparemment, il crache des milliers de tokens en quelques secondes. Et, là où les modèles classiques prennent leur temps à générer mot par mot, Cheetah lance des pavés de texte à une vitesse déconcertante.

Contrairement à d’autres modèles en test, Cheetah n’est pas gratuit. Il faut compter 1,25 $ par entrée de tokens et 10 $ par sortie. Et vu ce tarif, je pense qu’on n’a pas affaire à une simple démo, mais à une version pré-commerciale.

Looks like Gemini 3.0 has entered Cursor.



There’s a new stealth model Cheetah available for a limited time but it’s not free.



I’m excited for next week now. Ran a few prompts and it’s fast and intelligent. pic.twitter.com/SiE67vofKI — AshutoshShrivastava (@ai_for_success) October 5, 2025

Google, xAI ou un inconnu ?

Beaucoup soupçonnent donc Google d’être derrière cette nouvelle IA, tout comme pour nano-banana. Certains pensent même que Cheetah serait la version finale de Gemini Diffusion. C’est un modèle expérimental présenté en mai lors de la Google I/O par DeepMind.

Cette technologie de diffusion change tout, car au lieu de générer du texte mot par mot (comme GPT-5 ou Claude Sonnet 4.5), le modèle part d’un bruit chaotique qu’il affine par étapes. Ainsi, la génération est quasi instantanée, avec des paragraphes complets qui se clarifient sous nos yeux.

Ce procédé est déjà utilisé pour les images. Nous l’avons vu avec les modèles de diffusion comme Stable Diffusion. Mais appliqué au texte, c’est une petite révolution. Les premiers tests laissent penser que Cheetah pourrait pulvériser les temps de réponse dans certains usages. Comme la génération de code, résumés express, traitement de données en temps réel…

We’ve developed Gemini Diffusion: our state-of-the-art text diffusion model.



Instead of predicting text directly, it learns to generate outputs by refining noise, step-by-step. This helps it excel at coding and math, where it can iterate over solutions quickly. #GoogleIO pic.twitter.com/EmDAqNeXVv — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) May 20, 2025

Si les prédictions se confirmaient, Cheetah pourrait donc être le prototype du tant attendu Gemini 3.0. Une annonce serait même envisagée pour octobre 2025.

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation officielle sur ce projet. Google reste muet, et certains murmurent que xAI (l’entreprise d’Elon Musk) pourrait aussi être dans le coup. D’autres évoquent la possibilité d’un développeur indépendant.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.