Oubliez le Pixel 10 ! Ce leak du Pixel 11 augure une explosion de puissance

À peine le Pixel 10 entre-t-il dans les mains des fans que des leaks parlent déjà du Pixel 11. Un bond technologique spectaculaire à l’IA et à la 5G, Google préparerait-il enfin le smartphone le plus fluide de sa lignée ?

Les rumeurs s’emballent autour du Pixel 11, attendu pour 2026. Selon plusieurs fuites techniques, Google serait sur le point de tourner la page Samsung pour confier son futur modem 5G au MediaTek M90. Il s’agit d’un composant très rapide taillé pour les réseaux nouvelle génération. Associé au Tensor G6, ce duo promet une puissance radio inédite, une autonomie boostée et une meilleure gestion thermique.

Le Pixel 11 et le MediaTek M90 dans son sac à dos

Cette fois, Google veut lâcher la cavalerie côté connectivité. D’après des essais internes, le futur Pixel 11 embarquerait un modem MediaTek M90. C’est une première pour la gamme Pixel et il est associé au tout nouveau Tensor G6.

Le M90, c’est la promesse d’un débit 5G jusqu’à 12 Gb/s, le support simultané du sub-6 et des ondes millimétriques, et surtout, deux SIM 5G actives. Mais la vraie magie, c’est la gestion intelligente de l’énergie. Ainsi, le modem aurait des modèles IA capables d’ajuster la puissance radio en temps réel.

Concernant le processeur, le Tensor G6 devrait reposer sur le processus TSMC N3P. Un procédé gravé plus fin et plus efficace. Le résultat attendu serait moins de chauffe et plus de puissance durable pour le Pixel 11. Par ailleurs, les ingénieurs de Google viseraient une synergie totale entre le SoC et le modem. C’est pour gommer les problèmes qui ont longtemps terni l’expérience Pixel sur la durée.

Des traces dans le code Android font d’ailleurs référence à une mystérieuse baseband a900a et à un chargeur nommé spacecraft. Derrière ces noms de code, je pense déjà à une phase de test avancée du futur duo Tensor G6 + M90. Le M90 intégrerait aussi une connexion satellite pour les appels d’urgence, un peu comme sur les derniers iPhone. C’est une fonctionnalité vitale pour les zones sans réseau.

