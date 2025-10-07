Vidéo : la Xiaomi SU7 s’enfuit toute seule du garage ? Ce qui s’est vraiment passé

Sur les réseaux chinois, une vidéo a fait paniquer les internautes. Elle montrait une Xiaomi SU7 qui s’est mise à rouler toute seule hors du garage, sans personne à bord.

Ce phénomène a pris une ampleur folle. Rien de bien surprenant. Les cris, la panique et les théories les plus farfelues étaient au rendez-vous. Pourtant, il n’y avait rien d’anormal.

Mais que s’est-il passé avec ce Xiaomi SU7 ?

Tout a commencé avec une vidéo publiée par un propriétaire un peu trop sûr de lui. Sur les images de vidéosurveillance, on voit sa Xiaomi SU7 stationnée devant une porte vitrée. Puis, soudain, la voiture avance lentement, comme si elle avait décidé de quitter la maison sans prévenir.

À l’intérieur, la femme du propriétaire crie et lui bondit dehors pour stopper le véhicule. Et la scène devient virale en quelques heures sur les réseaux chinois. Ci-dessous la vidéo afin que vous voyez de vos yeux.

En racontant son histoire, l’homme affirme qu’il n’y avait personne à bord et que la voiture s’est échappée seule. Il contacte aussitôt le service client de Xiaomi Auto, persuadé que le véhicule est en faute.

Le téléopérateur lui répond alors qu’une commande a peut-être été envoyée par accident depuis son téléphone. Une explication que le propriétaire rejette aussitôt, jurant que personne n’avait touché à quoi que ce soit. Il publie même l’intégralité des vidéos pour prouver sa bonne foi.

Résultat : un emballement général. Sur les réseaux, les rumeurs s’enchaînent et certains accusent Xiaomi d’avoir bâclé la sécurité de ses voitures. Des mots comme “bug”, “IA détraquée” ou “auto fantôme” apparaissent un peu partout.

Face à cette agitation, Xiaomi a promis une enquête interne, mobilisant des ingénieurs et décortiquant des données. En quelques jours, la marque partage publiquement ses conclusions sur Weibo. Et elles vont calmer bien du monde.

L’enquête qui remet les pendules à l’heure

L’analyse des journaux du véhicule et des deux iPhone connectés révèle enfin le fin mot de l’histoire. À l’heure exacte du faux départ, une commande d’aide au stationnement a été envoyée depuis l’iPhone 15 Pro Max du propriétaire.

Cette fonction permet de déplacer la voiture à distance via Bluetooth, par exemple pour la sortir d’un espace étroit. Sauf que cette fois, la commande a été envoyée sans qu’il s’en rende compte. Un geste involontaire, une poche mal placée, et la voiture s’est mise en marche toute seule.

Face à ces preuves, le propriétaire a fini par reconnaître son erreur. Il a présenté ses excuses publiquement, y compris sous les publications de Xiaomi. L’histoire, devenue virale pour de mauvaises raisons, s’est alors retournée contre lui. La SU7 sort totalement blanchie.

Ce petit incident met cependant en lumière un vrai problème. Ces commandes à distance sont pratiques, mais trop faciles à activer. Un simple clic accidentel, un enfant qui s’amuse avec un smartphone non verrouillé, et le véhicule obéit. Pas de quoi dormir tranquille quand on sait qu’il suffit d’une fausse manipulation pour que la voiture décide d’aller prendre l’air toute seule.

Les experts pointent donc désormais la nécessité de mieux protéger ces fonctions dans les applications mobiles. Un double verrouillage, une authentification biométrique ou un code temporaire pourraient éviter bien des frayeurs. Car si cette fois, personne n’a été blessé, un scénario similaire dans une rue animée aurait pu tourner bien plus mal.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.