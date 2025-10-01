Meta AI : ce bon vieux Zuck va fouiller vos discussions pour cibler ses pubs

Meta va utiliser l’historique de vos discussions avec son IA, non pas pour vous juger, mais pour vous servir des pubs encore plus ciblées. Chaque mot échangé pourrait donc devenir une opportunité publicitaire.

La pub est le cœur du modèle économique de Meta, et le dernier bilan le prouve. L’entreprise se gave déjà, mais elle pourrait en gagner encore plus. Pour Mark Zuckerberg, l’IA est la clé de ce succès. Rien de surprenant donc à voir Meta tout miser sur cette technologie, quitte à bousculer le marché.

Meta prépare des pubs encore plus ciblées dans votre fil d’actu

Beaucoup d’entre nous ont pris l’habitude d’utiliser l’outil Meta AI pour discuter. Ça, il n’y a rien d’étonnant. L’outil est pratique, réactif et sait répondre à toutes sortes de questions.

Mais ne vous méprenez pas, vos discussions ne restent pas totalement privées. Meta y a accès et profitera de cette nouvelle source de données pour en tirer un maximum de bénéfices. L’objectif ? Transformer chaque discussion en une opportunité de pub ciblée.

Comment ? Chaque fois que vous utilisez l’IA de Meta, que ce soit sur sur WhatsApp, Instagram ou Facebook, ce que vous lui confiez est analysé. L’information sert ensuite à adapter les publicités et les contenus que vous verrez circuler sur vos autres applications.

Si vous demandez par exemple à Meta AI des conseils pour une randonnée sur WhatsApp, alors votre fil Facebook pourra montrer des groupes de randonnée. Vous verrez aussi plus de publications Instagram de vos amis parlant de sentiers. Et vous recevrez des pubs pour des chaussures de randonnée sur Threads.

Meta a toutefois fixé des limites pour le ciblage publicitaire. Certains sujets restent protégés, dont les discussions portant sur les opinions religieuses et l’orientation sexuelle. Mais aussi les opinions politiques, la santé, l’origine raciale ou ethnique. Les croyances philosophiques et l’appartenance à un syndicat ne sont pas non plus concernés.

Ce ne sera pas une surprise !

Les utilisateurs ne pourront pas refuser que leurs conversations sur Meta AI servent à personnaliser les contenus et les pubs. Aucun moyen d’y échapper.

Bien sûr, Meta ne fera pas ça en douce. L’entreprise prévoit de prévenir ses utilisateurs. En effet, à partir du 7 octobre, vous recevrez des notifications ou des e-mails expliquant : « Découvrez comment Meta va utiliser vos informations de nouvelles façons pour rendre votre expérience plus personnalisée. »

Et quand est-ce que tout cela commencera ? Le 16 décembre, pile à temps pour préparer des pubs adaptées pour Noël et la fin d’année. Mais sachez que cette fonctionnalité sera d’abord disponible aux États-Unis, avant un déploiement progressif dans d’autres régions.

Alors, que pensez-vous de cette nouvelle stratégie de Meta pour diffuser des pubs ultra-personnalisées ? Est-ce pratique, ou plutôt inquiétant ? Partagez votre avis en commentaire.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.