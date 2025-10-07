IBM s’allie avec Anthropic et son IA Claude : l’action remonte en flèche

Encore une nouvelle alliance dans le monde de l’IA. Cette fois IBM et Anthropic ont signé un deal. Et il n’aura pas fallu longtemps pour que le géant bleu voie son action s’envoler.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Mais qu’est-ce qui se passe dans le monde de la tech ? On dirait que tout le monde se met à sceller des alliances en ce moment. Les partenariats s’enchaînent à un rythme fou !

Hier encore, on a dit qu’OpenAI s’était alliée à AMD. Il y a quelques semaines, Nvidia investissait des milliards chez son rival Intel. Et voilà qu’aujourd’hui, IBM et Anthropic entrent à leur tour dans la danse. Vous vous y attendiez, vous ?

IBM et Anthropic : un partenariat aussi surprenant qu’ambitieux

Le 7 octobre, IBM a annoncé un partenariat stratégique avec Anthropic. L’idée est d’intégrer l’IA Claude dans son portefeuille logiciel pour enrichir ses solutions.

$IBM and Anthropic Partner to Advance Enterprise Software Development with Proven Security and Governance



This collaboration starts with a new AI-first integrated development environment (IDE) in private preview, where over 6,000 internal IBM users have reported average… pic.twitter.com/d976dbFfIN October 7, 2025

Cette intégration commencera avec l’IDE (environnement de développement intégré) « AI-first » d’IBM. Pour l’instant, ceci est disponible en aperçu privé pour une sélection de clients.

L’annonce a eu un impact immédiat sur le marché. Puisque les actions d’IBM ont progressé de 2,5 % ce mardi. Avant l’annonce, le titre était déjà en hausse, à +1,64 %, dans le contexte global du marché.

Par ailleurs, pour assurer le succès de ce partenariat sur le long terme, IBM a rédigé un guide validé par Anthropic, intitulé « Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP ».

Ce guide explique comment créer et gérer des agents d’IA pour les entreprises. Il détaille toutes les étapes du développement, depuis la conception jusqu’à la mise en service de ces agents.

Un partenariat qui fait parfaitement sens

Si IBM et Anthropic se lancent dans ce partenariat, c’est que chacune des deux entreprises y trouve un intérêt. C’est plutôt évident !

L’IDE d’IBM est conçu pour couvrir tout le cycle du développement logiciel. Il permet la modernisation des applications. Il facilite également la génération et la revue de code.

Cet IDE prend en charge aussi l’orchestration complète des processus. Enfin, il intègre un développement sécurisé, en adoptant une approche security-first.

De toute façon, plus de 6 000 utilisateurs précoces au sein d’IBM testent déjà l’outil. Et la société indique qu’ils observent des gains de productivité moyens de 45 %.

Certes, pour IBM, ce partenariat renforce sa position dans le marché de l’IA d’entreprise. Cela en apportant une technologie externe (Claude) dans son écosystème.

Pour Anthropic, l’accès au réseau clients et à l’infrastructure IBM donne une porte d’entrée significative dans le secteur des entreprises.

Cette alliance est donc logique et stratégique pour les deux acteurs. Chacun y trouvant des avantages complémentaires pour se développer sur le marché de l’IA.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.