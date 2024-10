France : ce supermarché remplace son vigile par un robot, 30% de vols en moins

Imaginez un supermarché où le vigile est un robot qui se balade entre les rayons. Ce n’est plus un rêve, c’est la réalité dans deux Carrefour du Havre ! Grâce à cette nouvelle recrue high-tech, les vols ont chuté de 30%.

Quand un supermarché décide de changer un vigile humain contre un robot, cela peut sembler un peu futuriste. Et pourtant, à Carrefour, c’est déjà en place ! Deux magasins du Havre se sont équipés de ce super agent de sécurité autonome. Et le bilan est impressionnant : une baisse de 30% des vols. Ce robot, avec ses caméras et son flair technologique, remplit à merveille sa mission en aidant les agents humains à mieux surveiller les allées du magasin.

Windy, c’est donc le super-héros des rayons chez Carrefour, au Havre. Ce petit robot, actif depuis trois mois, se balade seul dans les allées du magasin. Mais attention, il n’est pas là pour faire des courses ! Il est chargé de repérer les voleurs.

Ce robot high-tech aide donc les agents de sécurité en surveillant les « angles morts », là où les caméras classiques n’ont pas une bonne vue. Stéphanie Patry, directrice du magasin, confirme même que Windy fait déjà la différence. « Grâce à ce robot, on a quand même moins de vols. C’est tout récent, donc je ne chiffre pas encore, mais on voit vraiment que ça baisse. ».

Équipé de caméras, Windy envoie ses images en direct à un agent de sécurité. Ce dernier peut donc intervenir dès qu’un vol est détecté. Abdelkader Arab, le créateur du robot, explique que ce robot « envoie une notification à l’agent si quelque chose semble suspect ». Par ailleurs, si le voleur essaie de s’en sortir sans payer, les images capturées par Windy sont des preuves solides.

Les clients pensent souvent que Windy n’est qu’un gadget, mais en fait, il y a toujours quelqu’un derrière les caméras, prêt à réagir. Grâce à lui, les vols auraient déjà chuté de 30 % dans le supermarché. En plus, si quelqu’un tente de bousculer ce brave robot, il se met directement en mode alerte.

Avez-vous déjà croisé Windy dans ces magasins ? Comment le trouver-vous ? Et selon vous, les robots peuvent-ils vraiment remplacer les agents de sécurité humains ? Laissez-nous vos impressions en commentaire.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.