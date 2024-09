France : ces 2 grandes villes sont sous le feu des hackers russes !

Un vent glacial de cyberattaques a balayé les villes de Reims et Montpellier. Un groupe de hackers russes, résolument décidés à marquer leur territoire numérique, a ciblé ces municipalités.

Depuis plusieurs jours, la France vit sous pression. Les hackers russes ont ciblé Reims et Montpellier. Ces villes sont devenues des cibles privilégiées de cyberattaques. Malheureusement, le soutien de la France à l’Ukraine a déclenché cette vague d’attaques. Ces hackers ont décidé de saturer les systèmes informatiques pour rendre les sites inaccessibles.

Reims, première victime de cyberattaques par les hackers russes

Le mardi 3 septembre 2024, Reims devient la cible des hackers russes. Le site de la ville, tout comme celui de l’agglomération, est soudainement rendu inaccessible. Il s’agit d’une attaque DDoS, ou déni de service, orchestrée par le groupe NoName057, selon le communiqué de la mairie. La mairie souligne que « cette attaque ne se limite pas seulement à Reims ».

Comme si cela ne suffisait pas, la veille, l’université de Reims a aussi été victime d’une cyberattaque similaire. Autrement dit, cette vague d’attaques ne touche pas uniquement les institutions municipales.

Selon l’experte en cybersécurité Céleste Moreau, « ces attaques montrent les failles des systèmes de sécurité des sites ». Historiquement, la France a connu des cyberattaques, mais selon elle, « un système Fail2ban est censé prévenir ces incidents ».

Montpellier également touchée par l’attaque

À l’instar de Reims, Montpellier subit elle aussi une attaque du même genre. Les hackers ne se contentent pas de cibler des villes : d’autres institutions majeures comme Daher (une entreprise d’aérospatiale) ou ATR (constructeur aéronautique) se retrouvent également prises pour cible. Les conseils régionaux de Normandie et de Nouvelle-Aquitaine n’ont pas échappé non plus à ces attaques.

Ces actions s’inscrivent, selon les experts, dans une guerre politique menée par les hackers russes contre les pays soutenant l’Ukraine. « Ils attaquent les pays qui aident l’Ukraine », précise Céleste Moreau.

Le groupe NoName057, fort de ses 10 000 membres sur Telegram, revendique ces attaques dans le but de perturber les gouvernements occidentaux. Pour rappel, ces hackers mènent ce genre d’opérations depuis août 2022.

Des cyberattaques aux répercussions politiques

Ces attaques DDoS ne visent pas à voler des données. En fait, elles ont pour but de saturer les serveurs avec un flux massif de connexions, rendant les sites temporairement inaccessibles.

Comme l’explique Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité : « Même si le site tombe en panne pour quelques secondes, les hackers considèrent cela comme une victoire ». Alors, ces attaques transmettent un message politique clair.

Malheureusement, l’objectif est de créer la panique et de perturber les infrastructures. D’où l’importance de réagir rapidement.

Les équipes informatiques de Reims font tout leur possible pour rétablir l’accès aux sites touchés. « Nous travaillons sans relâche pour restaurer les services », affirme la ville de Reims. Aucun délai n’a été précisé, plongeant les citoyens dans l’incertitude.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la France est attaquée de la sorte. En avril, les mêmes hackers avaient ciblé une petite centrale hydroélectrique dans la Marne. Ils croyaient viser une installation plus importante. Il s’agit donc d’une stratégie visant à perturber des cibles symboliques.

