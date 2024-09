Il clique sur un lien et perd 33 000€ : attention à cette arnaque à la carte bancaire

Partout en France, les escroqueries de faux conseillers bancaires font de nombreuses victimes. Dernièrement, un homme, âgé de 58 ans, s’est fait dérober 33 000 euros en voulant mettre à jour sa carte bancaire.

L’arnaque aux faux conseillers bancaires, bien installée depuis longtemps, fait un retour marqué. Ce lundi 16 septembre, un villageois près de Nancy s’est fait voler 33 000 euros à cause d’une fraude à la carte bancaire. Malgré les avertissements, ces escroqueries deviennent de plus en plus fréquentes. Voici comment cela s’est passé.

Il se fait escroquer après avoir été dupé par un faux conseiller bancaire

Tout a commencé par un simple SMS. Un soir, l’homme a reçu un message indiquant que sa carte bancaire arrivait à expiration. Le SMS lui demandait de payer 75 centimes pour la livraison de sa nouvelle carte bancaire. Sans se méfier, il a cliqué sur le lien proposé, croyant qu’il s’agissait d’une procédure légitime.

Après avoir cliqué, il est contacté par un prétendu conseiller bancaire. Durant une conversation de quatre heures, l’escroc utilise un langage technique et rassurant. Il parvient à obtenir tous les renseignements bancaires de la victime. Sans le savoir, l’homme valide des transactions frauduleuses sur son écran. Les escrocs ont prélevé plus de 33 000 euros au total.

Les arnaqueurs vont encore plus loin. Ils proposent d’envoyer un coursier pour récupérer son ancienne carte. Le rendez-vous est fixé à 23h45, à son domicile.

Ce détail éveille enfin ses soupçons. Il trouve étrange qu’un coursier vienne si tard. Comprenant qu’il s’agit d’une arnaque à la carte bancaire, il contacte immédiatement les gendarmes.

Un appel trop tardif aux gendarmes

Lorsqu’il a enfin compris ce qui se passait, l’homme a immédiatement contacté les gendarmes de Nancy. Helas, il était déjà trop tard pour récupérer son argent. Les escrocs étaient déjà partis, et le faux coursier, bien évidemment, ne s’est jamais présenté.

Les gendarmes ont expliqué que l’arnaque était très bien ficelée et difficile à repérer. Avec un discours bien préparé pour tromper la victime, le faux conseiller paraissait totalement crédible.

Ils recommandent donc de toujours vérifier l’expéditeur des messages. En cas de doute, il faut contacter sa banque directement. Il est aussi important de savoir que les banques ne demandent jamais d’informations personnelles par SMS ou par e-mail.

Alors, pour éviter l’arnaque à la carte bancaire, il faut adopter de bonnes pratiques. Il est primordial d’éviter de cliquer sur des liens non vérifiés.

Les gendarmes recommandent aussi de bien vérifier l’adresse des sites Internet. Rappelons que les sites officiels commencent toujours par « https » et affichent un cadenas. Et le plus important, ne communiquez jamais vos codes personnels ou vos informations bancaires par téléphone.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.