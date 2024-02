Carte bleue et autres objets de valeur... Gare à l'arnaque du faux coursier à Paris !

Quelques semaines plus tôt, la gendarmerie d’une commune du Nord de la France a lancé l’alerte sur cette arnaque au faux coursier qui vient subtiliser les cartes bancaires des victimes. Une arnaque qui fait également rage en Île-de-France. Les autorités appellent à la prudence !

Faux coursier : les cartes bleues subtilisées… Mais aussi des objets de valeur

Le processus reste toujours le même. Un faux banquier appelle la victime (avec un numéro authentique) et lui annonce que son compte bancaire a été piraté. L’escroc peut également feindre une utilisation frauduleuse de la carte bancaire de la victime. En semant la panique chez sa victime, l’arnaqueur lui demande de remettre la carte bancaire en urgence à la banque pour la sécuriser et limiter les dégâts.

Dans le même temps, le faux banquier demande toutes les informations personnelles nécessaires pour pouvoir escroquer la victime : son numéro de compte ainsi que le numéro de sa carte bancaire avec les codes. Une fois toutes ces informations obtenues, le faux banquier annonce qu’il va envoyer un coursier pour récupérer la carte.

Dans certains cas, ils peuvent également persuader les victimes de mettre les objets de valeur en sécurité dans le coffre de la banque. Les escrocs ciblent de préférence les personnes âgées, plus vulnérables. Face à une situation d’urgence et de peur de voir leur compte vidé, les victimes acceptent de faire confiance au faux banquier.

Gardez toujours en tête que les banques ne vous demanderont jamais de leur fournir vos données bancaires au cours d’un appel, ni via mail, ni via sms. D’ailleurs, de plus en plus de banques sensibilisent leurs clients sur ce point. Votre banque peut vous appeler pour une raison ou une autre, mais ne vous demandera jamais ces informations.

Le simple fait que votre interlocuteur demande des informations confidentielles doit de suite vous alerter. C’est la seule règle à retenir pour vous prémunir de ce genre d’arnaque. Pensez également à vous renseigner régulièrement sur les techniques utilisées par les arnaqueurs pour prendre les devants.

En attendant, cette arnaque au faux coursier continue de faire des ravages. A Paris, les chiffres font état de 150 victimes pour l’année 2023. Et encore, ce ne sont là que les cas d’arnaque signalés. Encore une fois, ne partagez jamais vos données bancaires. Soyez également prudent avec les mails (ou les sms) avec des liens qui vous redirigent vers des formulaires en ligne vous demandant de renseigner ces informations.

