Il customise son Cybertruck façon Mad Max, et accuse Elon Musk de le désactiver

« Comment as-tu pu faire ça, Elon ? » C’est ce qu’affirme Ramzan Kadyrov, un chef de guerre russe et dirigeant de la République tchétchène, en accusant Elon Musk d’avoir « désactivé à distance » son Tesla Cybertruck.

Kadyron, ce chef de guerre installé à la tête de la Tchétchénie en 2007 par le président russe Vladimir Poutine, a montré pour la première fois son véhicule Tesla au mois d’août. On voyait même dans une vidéo publiée sur Telegram ce chef de guerre se balader dans le parc de son palais présidentiel au volant de ce qui ressemble à un véritable Cybertruck.

La seule différence c’est qu’il a transformé son véhicule en voiture technique doté d’une énorme mitrailleuse. Par ailleurs, il porte aussi des bandoulières extravagantes comme celui de Bullet Farmer un personnage de « Mad Max : Fury Road » de 2015.

Il a envoyé le véhicule sur les lignes de front de l’Ukraine pour faire la guerre, mais le pick-up électrique a cessé soudainement.

Pourquoi le véhicule Tesla a-t-il cessé de fonctionner ?

Kadyrov a déclaré dans un message sur Telegram jeudi dernier que : « Récemment, Elon Musk a désactivé à distance le Cybertruck »

« Ce n’est pas une bonne chose de la part d’Elon Musk. Il offre des cadeaux coûteux du fond du cœur et les éteint ensuite à distance. »

« Ce n’est pas viril », ajouta-t-il. « Nous avons dû remorquer le cheval de fer. Comment as-tu pu faire ça, Elon ? »

Ce chef de guerre affirme que Elon Musk va certainement nier avoir « désactivé à distance » le véhicule. Mais, certains pensent que le Cybertruck a cessé de fonctionner, car il s’agit tout simplement d’un tas de ferraille de mauvaise qualité.

Notons également que le Cybertruck est connu pour tomber en panne tout le temps, mais Kadyrov ne le connaît pas encore.

Une provenance énigmatique

On ignore encore comment Kadyrov a pu avoir un Cybertruck et cela reste une énigme. L’homme lui-même affirme que c’est le président de Tesla qui lui aurait offert. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’il l’affirme, car il l’a déjà dit et il a répété depuis.

De son côté, Elon Musk a nié sa version des faits, et ce, dans des mots offensants. « Êtes-vous vraiment si attardé que vous pensez que j’ai fait don d’un Cybertruck à un général russe ? », en réponse à un tweet d’un journaliste qui le critiquait pour avoir donné ce véhicule le mois dernier.

Quoi qu’il en soit, le dirigeant tchétchène atteste aussi qu’il possède deux autres Cybertrucks. Il ajoute également que les deux véhicules sont en train de détruire tout sur son passage en Ukraine.

« L’arrêt à distance n’a pas affecté ces véhicules. Ils fonctionnent normalement, sans aucune panne », déclare Kadyrov vendredi sur Telegram selon CNN.

Cybertruck ne pourrait pas rêver d’une meilleure publicité. Et vous, qu’en pensez-vous ? Partager vos avis dans les commentaires.

