iPhone 15 128 Go au prix d’un iPhone SE : –39 % pendant les soldes chez Joybuy

Bonne surprise du côté des soldes d’hiver : l’iPhone 15 128 Go, lancé à 969 €, chute à seulement 589 € chez Joybuy grâce à un bon immédiat à activer. Une remise de 380 € (–39 %) qui place ce modèle premium… au prix d’un iPhone SE. Pour qui veut un iPhone moderne sans payer le tarif du tout dernier modèle, c’est clairement une opportunité à saisir.

Chaque année, Apple affine sa formule par petites touches. Résultat : l’écart d’usage entre l’Apple iPhone 15 et l’iPhone 17 reste limité pour la majorité des utilisateurs. Si vous venez d’un iPhone plus ancien et que vous cherchez une montée en gamme raisonnable, cette promo tombe à pic. À ce tarif, difficile de justifier le surcoût du dernier modèle.

Les atouts de l’iPhone 15 au quotidien

L’iPhone 15 coche encore toutes les cases pour un usage moderne et fluide. La Dynamic Island rend les notifications interactives et plus lisibles. Son format compact (6,1 pouces) le rend agréable à utiliser à une main, sans sacrifier l’autonomie. Côté photo, le rendu est naturel, bien stabilisé, et suffisamment polyvalent pour la majorité des situations, de jour comme de nuit.

Un iPhone compact, solide et enfin en USB-C

Surnommé ici “l’iPhone SE qui ne dit pas son nom”, l’iPhone 15 était l’un des modèles les plus compacts de sa génération. Avec 171 g sur la balance, il se glisse facilement dans la poche et reste confortable sur la durée. Il est aussi certifié IP68, résistant à l’eau et à la poussière.

Autre évolution majeure : l’arrivée du port USB-C, qui remplace enfin le Lightning. Pratique pour utiliser un seul câble avec vos autres appareils. Son écran Super Retina XDR OLED affiche jusqu’à 2 000 nits en extérieur. Ainsi, l’écran est lisible même en plein soleil, malgré un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz.

Des performances toujours solides en 2026

Sous le capot, la puce A16 Bionic n’est plus la plus récente, mais elle reste largement suffisante pour faire tourner tous les apps et jeux de l’App Store sans ralentissement. Les 6 Go de RAM assurent une expérience fluide au quotidien.

Côté photo, le duo 48 Mpx + ultra grand-angle 12 Mpx offre des résultats très propres, y compris en vidéo. Quant à la batterie, elle permet une journée et demie d’usage mixte, un point où il tient encore tête à certains concurrents récents.

Une réduction impressionnante : l’iPhone 15 tombe à 589 €

Affiché 589 € après activation du bon de 10 € dès 400 €, l’iPhone 15 perd 380 € par rapport à son prix de lancement. À ce niveau de tarif, il devient bien plus intéressant que l’iPhone SE et même que certains modèles Android milieu de gamme.

Alors, faut-il acheter ?

Cet iPhone 15 est idéal pour ceux qui veulent un iPhone compact, performant et durable, sans exploser leur budget. Les stocks étant limités pendant les soldes, l’offre pourrait disparaître rapidement.

