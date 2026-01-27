Manette Xbox Elite Series 2 à 77,99 € : le gamepad pro tombe au prix d’un modèle classique chez Fnac 

Habituellement vendue 179 € neuve, la Xbox Elite Series 2 devient bien plus accessible pendant les soldes d’hiver 2026. En version reconditionnée, elle chute à 77,99 € chez Fnac, soit une économie de plus de 100 €. Une occasion rare de jouer avec du matériel haut de gamme sans exploser son budget.

Dans l’univers du gaming, le matériel fait souvent la différence. Les manettes « pro », pensées pour la compétition et l’optimisation des performances, sont généralement réservées aux joueurs prêts à investir lourdement. Avec son Elite Series 2, Microsoft a justement conçu une version survitaminée de sa manette Xbox, déjà référence du marché. Sauf que cette fois, grâce aux soldes, elle devient accessible au prix d’une manette classique.

Une manette pensée pour jouer (et gagner)

La Xbox Elite Series 2 ne se contente pas d’être belle sur le papier. En jeu, la différence se ressent immédiatement. Les FPS, les jeux compétitifs ou même les titres solo exigeants profitent d’une précision accrue et d’un confort supérieur sur la durée.

Son poids légèrement plus élevé (345 g avec palettes) renforce la sensation de robustesse. Par ailleurs, les poignées caoutchoutées antidérapantes assurent une excellente prise en main, même lors de longues sessions.

Les gâchettes texturées permettent de les reconnaître instantanément sous les doigts, sans quitter l’écran des yeux. Un vrai plus pour le temps de réaction. Le design asymétrique des sticks, signature Xbox, reste idéal pour la visée et les mouvements précis.

Modularité et personnalisation avancée

C’est là que l’Elite Series 2 prend une vraie longueur d’avance. Les sticks analogiques interchangeables (classiques, dômes ou allongés) s’ajustent à votre style de jeu. Leur tension est réglable, pour plus ou moins de résistance selon vos préférences. À l’arrière, les quatre palettes aimantées permettent de mapper n’importe quelle action sans lâcher les sticks.

La manette peut stocker jusqu’à trois profils personnalisés, accessibles directement depuis un bouton dédié ou via l’application Accessoires Xbox. Côté connectivité, elle est compatible Xbox Wireless, Bluetooth et USB, sur console comme sur PC. Enfin, son autonomie impressionnante de près de 40 heures la place très loin devant la concurrence.

Une réduction impressionnante : l’Elite Series 2 à 77,99 €

Neuve, cette manette s’affiche à 179 €. Reconditionnée hors soldes, elle reste autour de 109,99 €. Pendant les soldes d’hiver 2026, Fnac la propose à seulement 77,99 €, soit une manette pro au prix d’un modèle standard.

Une affaire en or pour les joueurs exigeants

Si vous jouez régulièrement et que vous cherchez un avantage concret en jeu, la Xbox Elite Series 2 est clairement faite pour vous. À ce tarif, difficile de trouver mieux en termes de qualité, de personnalisation et d’autonomie. Les stocks en reconditionné étant limités, l’offre peut disparaître rapidement.

