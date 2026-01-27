Google Pixel 8 + Nest Cam à prix cassé : –40 % sur le pack chez Carrefour

Bonne surprise pendant les soldes ! Carrefour propose un pack Google Pixel 8 + Google Nest Cam filaire à 479,99 €, contre 799,99 € hors promo. Ce qui fait une économie immédiate de 320 €, soit –40 %, pour un smartphone premium accompagné d’une caméra de sécurité connectée.

Les smartphones haut de gamme dépassent très souvent les 800 €, voire bien plus. Pourtant, certaines offres sortent clairement du lot pendant les soldes. C’est le cas de ce pack signé Google, qui permet de s’équiper d’un smartphone très complet tout en ajoutant une caméra de sécurité intelligente, le tout pour moins de 500 €. Une combinaison rare à ce tarif.

Le Google Pixel 8 au quotidien

Lancé en 2023, le Google Pixel 8 reste aujourd’hui une valeur sûre, même s’il a depuis été remplacé par le Google Pixel 10. Son format compact est l’un de ses grands atouts : il tient parfaitement en main et se glisse facilement dans une poche.

À l’usage, il excelle dans les tâches du quotidien : navigation fluide, streaming confortable, photo toujours aussi maîtrisée et expérience Android ultra propre. Son écran OLED 6,2 pouces 120 Hz apporte un vrai confort visuel, tandis que la puce Tensor G3 assure des performances solides, y compris pour le jeu occasionnel.

Côté photo, Google reste une référence, avec des clichés nets de jour comme de nuit et une vidéo en 4K à 60 fps. Autre point rassurant : Google garantit encore 5 ans de mises à jour, ce qui en fait un excellent choix sur la durée.

Une réduction impressionnante : le pack tombe à 479,99 €

Hors soldes, le pack Google Pixel 8 + Google Nest Cam est affiché à 799,99 €. Carrefour le propose actuellement à 479,99 €, soit 320 € d’économie. À ce prix, il rivalise sans problème avec des smartphones seuls vendus bien plus cher, tout en ajoutant un vrai bonus pour la maison connectée.

Une caméra de sécurité efficace et rassurante

La Google Nest Cam incluse est un modèle filaire, synonyme d’autonomie illimitée. Elle filme en 1080p, avec un champ de vision de 130° et une excellente reconnaissance des visages, de jour comme de nuit. Elle distingue humains et animaux, limite les fausses alertes et s’intègre parfaitement à l’écosystème Google Home.

Un pack ultra cohérent

Ce pack est idéal pour ceux qui veulent un smartphone compact, performant et durable, tout en sécurisant leur logement avec une caméra connectée fiable. À 479,99 €, l’offre est clairement rare à ce niveau d’équipement, et les stocks risquent de ne pas durer.

