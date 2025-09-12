iPhone 17 Pro : allez dans ce pays pour l’acheter 320€ moins cher

Et si le secret pour payer son iPhone 17 Pro moins cher se trouvait dans un autre pays ? Eh oui, le même modèle peut vous revenir 320 € de moins qu’en France. Une sacrée affaire, non ?

Dépenser plus de 1 320 € pour un smartphone, ça pique. Mais ce qui fait encore plus mal, c’est de savoir que le même iPhone 17 Pro s’affiche 320 € moins cher dans un autre pays. Oui, près d’un tiers d’un millier d’euros d’écart avec la France. Parfois, il suffit d’un billet d’avion pour faire une sacrée économie.

Ce pays où l’iPhone 17 Pro s’affiche à prix réduit

Direction la métropole asiatique, à Hong Kong. Dans ce pays, l’iPhone 17 Pro en 256 Go est vendu 1 030 €. Une grande différence par rapport au prix français qui s’élève à 1 329 €. Soit quelques centaines d’euros d’économies.

iPhone 17 Pro Max best options to buy;

Location – Hongkong

Card : Axis Olympus / Equitas Powermiles

Video : https://t.co/oc2HxEk1Tg



Date – 05 Oct 25 – 06 Oct 25 Return Flight Rs 20382



Hong Kong Price – Rs 115256 (10199 HKD)

Forex Charges 2% (Olympus) 2,304 Edge Miles worth Rs… pic.twitter.com/bI89sT5sxc — Professor Cardz (@ProfessorCardz) September 10, 2025

Mais Hong Kong n’est pas le seul pays où l’iPhone 17 Pro est moins cher qu’en France. Aux États-Unis, le prix affiché est à 1 008 €. Une affaire en or, vous vous dites peut-être ! Sauf que ce tarif est hors taxes.

Selon l’État, les taxes locales peuvent ajouter entre 6 et 10 % à la facture. Soit un prix réel de 1 070 à 1 108 €. Malgré tout, c’est toujours plus abordable qu’en Hexagone.

S'il fallait encore une fois illustrer la différence entre l'Europe et les États-Unis : 1.329 euros d'un côté, 1.099 dollars de l'autre (soit 939 euros au taux de change actuel). Une différence de 42% sur un iPhone 17 Pro, qui te suffit à payer le billet d'avion A/R. #AppleEvent pic.twitter.com/1hteCzr8yA — Sébastien Meunier (@sebmeunier) September 10, 2025

Le Japon figure également parmi les pays où le smartphone d’Apple coûte moins cher. Il est à 1 041 €. Enfin en Chine, comptez 1 079 € pour le même modèle.

Pourquoi ces écarts de prix ?

Avant de vous imaginer qu’Apple se fiche un peu de la France, sachez que ces écarts de prix ne sont pas le fruit du hasard.

La première raison est la plus évidente : les taxes. En France, on a une TVA de 20 % qui s’ajoute au prix final. Ce qui alourdit considérablement la facture.

Or, à Hong Kong, elle n’existe pas. Et aux États-Unis, la taxe sur les ventes (sales tax) varie d’un État à l’autre. Toutefois, elle est bien inférieure à la TVA française.

La seconde raison, c’est la stratégie d’Apple. Sur certains marchés, notamment en Chine, la concurrence locale est très forte. De nombreuses marques locales proposent des smartphones de haute qualité à des prix très compétitifs. Pour rester dans la course et ne pas perdre de parts de marché, Apple est obligé d’ajuster ses prix à la baisse.

Pourtant, avant de foncer à l’étranger, il y a quelques points à garder en tête. Un iPhone acheté hors de France n’a qu’un an de garantie constructeur, contre deux ans chez nous (1 an constructeur + 1 an vendeur).

Et si votre appareil rencontre un problème, il faudra souvent le renvoyer dans le pays d’achat. Ce qui peut rallonger les délais de réparation.

Au final, c’est à vous de décider. Payer plus en France pour la tranquillité d’esprit, ou voyager un peu pour économiser quelques centaines d’euros.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.