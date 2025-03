La carte vitale enfin dispo en numérique ! Comment l’installer sur votre smartphone ?

La carte vitale devient numérique et s’installe via l’application France Identité sur smartphone. Cette version simplifie la gestion des soins pour les assurés.

C’est Guillaume Rozier, conseiller à la présidence, qui a annoncé la nouvelle le 11 mars 2025. La carte vitale devient numérique et s’installe à présent sur nos smartphones. Cette étape s’inscrit dans la modernisation des services publics. L’initiative suit la dématérialisation de la carte d’identité et du permis de conduire.

Cette digitalisation vise à simplifier les démarches pour les 17 millions de Français avec la carte d’identité format carte bancaire. En effet, la version numérique de la carte vitale affiche les dépenses récentes, mises à jour automatiquement sous sept jours. Les droits s’actualisent seuls, contrairement à la version physique. Cependant, elle ne remplace pas totalement la carte classique. Cette dernière reste utile si le smartphone tombe en panne.

La carte vitale numérique pour simplifier la gestion des soins

Pour accéder à la carte Vitale numérique, il faut avoir l’application France Identité et une carte d’identité électronique avec puce. Ensuite, téléchargez l’application Carte Vitale sur Google Play ou l’App Store. Un parcours sécurisé active la carte, puis un QR code apparaît pour les médecins et pharmaciens. Sans identité numérique, l’Assurance maladie propose une alternative d’ici l’automne 2025. Elle demande une photo de la carte d’identité et une vidéo du visage, validées par le GIE Sesam-Vitale.

Seuls certains assurés accèdent à cette option pour l’instant. À savoir, les personnes avec une carte d’identité nouvelle génération ou un permis numérique et ayant plus de 16 ans. Ces personnes doivent aussi dépendre de l’assurance maladie, de la MSA ou de la MGEN. Dans 23 départements tests, comme la Loire-Atlantique, le dispositif fonctionne déjà. Bientôt, tout l’hexagone pourra en profiter, même si aucune date précise n’existe encore.

La carte vitale numérique demande une double authentification avec un code personnel à six chiffres. Elle stocke uniquement le numéro de Sécurité sociale, le nom, le prénom et l’organisme de rattachement. Ces données restent sur le smartphone, pas sur un serveur distant. Aucun détail médical n’y figure, précise le site officiel. En cas de vente du téléphone, supprimer l’application devient essentiel.

Les professionnels de santé s’adaptent lentement

Tous les médecins et pharmaciens ne lisent pas encore les QR codes des cartes vitales numériques. Les pharmaciens adoptent cette nouveauté plus vite, sensibles aux cartes oubliées. Les médecins, parfois réticents, hésitent à cause des coûts d’équipement. Patrick Petit, du Conseil de l’ordre en Centre-Val de Loire, note cet obstacle. Avec 700 000 utilisateurs déjà enregistrés, la pression monte pour équiper les cabinets et pharmacies.

Le déploiement s’étend région par région à partir de mai 2025. Si vous n’avez pas France Identité, vous devez prendre une photo de votre carte d’identité et filmer votre visage. Des GIE Sesam-Vitale vérifieront ces deux éléments avant validation. À partir de 2026, la carte vitale numérique inclura aussi l’assurance complémentaire (mutuelle) pour faciliter les paiements tiers.

