La data booste SimulRénov.fr : votre simulateur de rénovation énergétique

SimulRénov.fr est un outil de simulation gratuit et innovant lancé par Dorémi et Argile. Sa nouvelle version, plus complète, vise à accélérer la transition énergétique. Fort de plus de 10 000 simulations réalisées, cette mise à jour simplifie l’accès à la rénovation énergétique performante.

SimulRénov.fr, un outil gratuit de simulation de rénovation énergétique, fait un grand pas en avant avec sa version améliorée lancée en juin 2025. Après avoir effectué plus de 10 000 simulations depuis sa première sortie en 2024, il devient encore plus accessible. Il s’appuie désormais sur des données ouvertes pour automatiser l’estimation du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE),.

Une interface repensée pour une expérience utilisateur simplifiée

La nouvelle version de SimulRénov.fr se distingue par une interface totalement optimisée. Son utilisation reste facile, même pour ceux qui n’ont aucune connaissance technique préalable. Le design, plus clair et intuitif, permet une prise en main rapide. Le parcours de simulation a été également simplifié pour réduire les étapes nécessaires à la visualisation des scénarios. C’est une avancée majeure, notamment pour les 60 % des utilisateurs qui ne disposent pas de Diagnostic de Performance Énergétique (DPE). Ils peuvent désormais obtenir une estimation automatique de la performance énergétique de leur logement grâce à une simple adresse.

Cette fonctionnalité repose sur l’exploitation de données publiques ouvertes telles que celles du cadastre ou des bases GeoPF, BDNB et DPE. Cette avancée facilite grandement le processus pour les particuliers et les professionnels du secteur. Elle élimine les barrières liées à l’absence de diagnostic préalable.

Des résultats plus clairs et un accompagnement renforcé

En plus d’une interface optimisée, SimulRénov.fr propose désormais des résultats plus lisibles et synthétiques. Les utilisateurs peuvent visualiser des scénarios concrets de travaux, avec une estimation détaillée des coûts et des aides mobilisables. Selon les retours des premiers utilisateurs, cette nouvelle version permet de mieux comprendre les enjeux et les bénéfices des rénovations envisagées. L’outil offre ainsi une réduction estimée de facture énergétique de 60 %, un argument de poids pour inciter les propriétaires à se lancer dans des travaux de rénovation.

Dorémi et Argile ont également renforcé l’accompagnement personnalisé. À la fin de chaque simulation, les utilisateurs peuvent désormais entrer en contact direct avec un conseiller, qui les guidera à travers les prochaines étapes du projet. Cette assistance permet d’affiner les résultats de la simulation et de recevoir un rapport complet. Cela rend la mise en œuvre des travaux plus simple.

Un impact à long terme sur la transition énergétique

SimulRénov.fr s’adresse à un large public : propriétaires, professionnels du bâtiment, du secteur immobilier et conseillers en rénovation. Avec cette nouvelle version, Dorémi et Argile ont pour objectif de démocratiser l’accès à la rénovation énergétique. Ils simplifient les démarches et apportent des solutions pratiques à ceux qui veulent réduire leur empreinte énergétique. L’outil soutient également la transition écologique et répond aux besoins urgents du marché de la rénovation. Il contribue aussi à la lutte contre la précarité énergétique. SimulRénov.fr associe expertise technique et technologies innovantes.

