Le robot de construction le plus rapide vient d’arriver aux USA : voici les 1ères images

Le camion robot armé d'un bras télescopique de 105 pieds est bien réel. Ce robot de construction Hadrian X est prêt à révolutionner le domaine de la construction et l'immobilier.

Le Hadrian X, un camion robotisé muni d'un bras télescopique de 32 mètres, quitte officiellement l'Australie pour rejoindre la Floride. Ce robot de construction exceptionnel va bâtir 10 maisons. Il deviendra certainement le travailleur de choix pour l'édifice d'une communauté entière.

Robot de construction Hadrian X, le bébé de la société de robotique FBR

La société robotique FBR a conçu le camion ainsi que son bras de pose de brique. Rappelons que le prototype de cette machine a été révélé pour la première fois en 2015. Hadrian X se distingue par sa capacité à construire un habitat en grandeur nature en deux jours.

Ensuite, l'année dernière, FBR, connu autrefois sous le nom de Fastbrick Robotics, a dévoilé son nouveau modèle de camion. Celui-ci peut empiler plus de 500 blocs de maçonnerie de mensuration américaine en seulement une heure si on le met à sa vitesse maximale.

Forget giant 3D printers, we want to see this brick-laying robot build a home. #robotics #technews https://t.co/iib67cUp17 July 17, 2024

Le bras robotisé de construction effectue le travail après avoir été chargé par des palettes avec des blocs. Puis, chaque bloc est transporté dans une goulotte sur le bras, enduit avec un adhésif de construction à séchage rapide à la place du mortier. Après, le tout sera posé par une pince variable à l'extrémité du bras.

La longueur étonnante du bras de ce robot de construction lui permet de construire des structures de trois étages. Par ailleurs, vu qu'il s'agit d'un robot, il n'a pas besoin de pause ou de dormir si le temps manque. Cet appareil peut ainsi fonctionner à tout moment, plus précisément 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

L'arrivée d'un Hadrian X en Floride est le fruit d'une collaboration de deux grandes entreprises

La collaboration entre l'entreprise FBR et CRH Ventures Americas, Inc, une filiale de CRH plc, est à l'origine de l'arrivée d'Hadrian X en Floride. Rappelons que CRH est l'un des plus grands fournisseurs de blocs de béton aux États-Unis.

Cet entrepreneur robotique entrevoit dans un premier temps à réaliser le test d'acceptation sur site dans un chantier de Fort Meyers, en Floride, afin de prouver ses capacités. Si le test réussit, Hadrian X réalisera par la suite entre cinq à dix maisons de plain-pied durant un projet de démonstration.

World's fastest brick-laying construction robot lands on American shores https://t.co/Zc2yZYmPqb pic.twitter.com/V5i5Gi8W6v — 🇺🇦Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) July 18, 2024

Après ces étapes, les deux entreprises signeront un accord plus pérenne. Cet accord veut que FBR devienne le fournisseur exclusif de « Wall as a Service » de CRH Ventures aux États-Unis. Ce genre d'accord pourrait conduire à l'achat graduel de 300 unités Hadrian X auprès de FBR. Ces blocs seraient utilisés pour construire des communautés entières bâties par des robots.

« Nous avons défini une stratégie claire pour que la société puisse pénétrer le marché américain, et nous le ferons avec l'aide de l'un des plus grands fabricants de blocs de béton du pays », a raconté Mike Pivac, directeur général et PDG de FBR. « Nous sommes ravis d'arriver sur un nouveau marché international pour présenter les capacités de notre technologie et lancer notre plan de développement avec le soutien financier et opérationnel de l'un des leaders mondiaux de la production de matériaux de construction. »

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.